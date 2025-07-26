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$3500 за зняття з розшуку – СБУ викрила посадовця Київського ТЦК

11:47, 26 липня 2025
У Києві затримали посадовця ТЦК за вимагання хабаря за зняття військовозобов’язаного з розшуку.
$3500 за зняття з розшуку – СБУ викрила посадовця Київського ТЦК
Фото: ОГП
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У столиці України викрили начальника збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вимагав хабар у розмірі 3500 доларів США за незаконне зняття громадянина з розшуку. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець Київського ТЦК та СП пропонував громадянину «вирішити питання» щодо зняття його з розшуку в Солом’янському ТЦК та СП за грошову винагороду. Сума хабара склала 3500 доларів США, які підозрюваний отримав від громадянина. Під час передачі неправомірної вигоди посадовця затримали правоохоронці відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Суд, за клопотанням прокуратури, обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі у межах кримінального провадження триває перевірка інших можливих випадків зловживання впливом з боку затриманого посадовця або його колег. Слідство має на меті встановити, чи були подібні факти корупційних діянь систематичними в діяльності Київського ТЦК та СП.

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СБУ хабар Київ військові підозрюваний офіс генерального прокурора ТЦК

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