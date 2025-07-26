Практика судів
  1. В Україні

Контракт 18–24: які речі отримують новобранці у ЗСУ – повний список екіпірування

12:05, 26 липня 2025
Військові за контрактом отримують комплект форми та спорядження по нормі №1.
Контракт 18–24: які речі отримують новобранці у ЗСУ – повний список екіпірування
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомив, що кожен громадянин, який укладає контракт за програмою «Контракт 18–24», отримує повний комплект речового забезпечення, необхідного для виконання військової служби. Цей комплект відповідає Нормі №1, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року №232, і забезпечує готовність військовослужбовців до роботи в різних кліматичних умовах і обставинах.

Що входить до стартового комплекту?

Як зазначає Міністерство оборони України, до комплекту речового забезпечення входять різноманітні елементи, що охоплюють усі аспекти потреб військовослужбовця:

  1. Головні убори:
  • Кашкет польовий (кепі бойове);
  • Кепі (тип К);
  • Панама літня польова;
  • Шапка-феска (шапка-підшоломник);
  • Шапка зимова.
  • Костюм літній польовий;
  • Штани костюма літнього польового;
  • Костюм-утеплювач;
  • Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо;
  • Куртка демісезонна;
  • Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова);
  • Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові);
  • Сорочка-поло;
  • Сорочка бойова;
  • Рукавички демісезонні;
  • Рукавички зимові;
  • Шарф-труба літній;
  • Шарф-труба зимовий.
  • Фуфайка (з короткими рукавами);
  • Труси чоловічі (або труси жіночі, топ жіночий);
  • Білизна натільна демісезонна;
  • Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові);
  • Шкарпетки літні (трекінгові);
  • Шкарпетки зимові (трекінгові).
  • Напівчеревики;
  • Черевики літні;
  • Черевики з високими берцями зимові;
  • Капці казармені;
  • Бахіли утеплені;
  • Чоботи гумові.
  • Рукавички тактичні;
  • Беруші спеціальні індивідуальні;
  • Ремінь брючний;
  • Сумка транспортна індивідуальна;
  • Сумка адміністративна;
  • Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни;
  • Мішок спальний;
  • Килим спальний польовий ізоляційний;
  • Сидіння польове ізоляційне;
  • Фляга індивідуальна польова;
  • Чохол для фляги індивідуальної польової;
  • Казанок індивідуальний польовий;
  • Чохол для шолома бойового балістичного;
  • Чохол для бронежилета модульного або полегшеного.
  • Окуляри захисні балістичні;
  • Шолом бойовий балістичний;
  • Бронежилет модульний або полегшений.
  1. Обмундирування:
  1. Білизна:
  1. Взуття:
  1. Спорядження:
  1. Засоби індивідуального захисту:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

75 суддів з добору 2017 року звернулися до депутатів і ВРП щодо недопущення зниження рівня суддівської винагороди при запровадженні орудної величини

Розмір фактично отримуваної суддею місцевого суду винагороди після вирахування усіх податків і зборів – 57 тисяч грн на місяць – є значно нижчим, ніж передбачений законом про судоустрій та суттєво відрізняється від озвученого у публічному інформаційному просторі.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

ВККС «по-тихому» переглянула результати кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу до апеляційних судів – кандидат отримав допуск до співбесіди

Як виявилося, практичне завдання кандидата в загальний апеляційний суд Комісія взагалі не перевіряла.

Законопроект Президента про гарантії для НАБУ і САП – які зміни, внесені законопроектом 12414, залишаться у КПК та законі про прокуратуру

Законопроект 13533 Володимира Зеленського скасовує значну частину змін, внесених законопроектом 12414, однак деякі норми у КПК та законі про прокуратуру залишаться.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області