Контракт 18–24: які речі отримують новобранці у ЗСУ – повний список екіпірування

Військові за контрактом отримують комплект форми та спорядження по нормі №1.

Фото: mod.gov.ua

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Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомив, що кожен громадянин, який укладає контракт за програмою «Контракт 18–24», отримує повний комплект речового забезпечення, необхідного для виконання військової служби. Цей комплект відповідає Нормі №1, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року №232, і забезпечує готовність військовослужбовців до роботи в різних кліматичних умовах і обставинах.

Що входить до стартового комплекту?

Як зазначає Міністерство оборони України, до комплекту речового забезпечення входять різноманітні елементи, що охоплюють усі аспекти потреб військовослужбовця:

Головні убори:

Кашкет польовий (кепі бойове);

Кепі (тип К);

Панама літня польова;

Шапка-феска (шапка-підшоломник);

Шапка зимова.

Костюм літній польовий;

Штани костюма літнього польового;

Костюм-утеплювач;

Костюм вітровологозахисний демісезонний або пончо;

Куртка демісезонна;

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова);

Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові);

Сорочка-поло;

Сорочка бойова;

Рукавички демісезонні;

Рукавички зимові;

Шарф-труба літній;

Шарф-труба зимовий.

Фуфайка (з короткими рукавами);

Труси чоловічі (або труси жіночі, топ жіночий);

Білизна натільна демісезонна;

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові);

Шкарпетки літні (трекінгові);

Шкарпетки зимові (трекінгові).

Напівчеревики;

Черевики літні;

Черевики з високими берцями зимові;

Капці казармені;

Бахіли утеплені;

Чоботи гумові.

Рукавички тактичні;

Беруші спеціальні індивідуальні;

Ремінь брючний;

Сумка транспортна індивідуальна;

Сумка адміністративна;

Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни;

Мішок спальний;

Килим спальний польовий ізоляційний;

Сидіння польове ізоляційне;

Фляга індивідуальна польова;

Чохол для фляги індивідуальної польової;

Казанок індивідуальний польовий;

Чохол для шолома бойового балістичного;

Чохол для бронежилета модульного або полегшеного.

Окуляри захисні балістичні;

Шолом бойовий балістичний;

Бронежилет модульний або полегшений.

Обмундирування:

Білизна:

Взуття:

Спорядження:

Засоби індивідуального захисту:

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