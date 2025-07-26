Європарламент розглядає прискорення відмови від російського газу до 2027 року

Європарламент просуває повну відмову від російського газу на рік раніше.

Фото: Obozrevatel

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Європейський парламент активно працює над пропозиціями, які можуть прискорити повну відмову Європейського Союзу від імпорту російського газу на рік раніше, ніж планувалося, — до 1 січня 2027 року. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на документи, отримані від джерел у Європарламенті.

Країни ЄС разом із європейськими законодавцями готуються до переговорів щодо реалізації плану Європейської комісії, яка минулого місяця запропонувала поетапне припинення імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Однак окремі депутати Європарламенту виступили з ініціативою скоротити цей термін на рік, щоб посилити енергетичну незалежність ЄС від Росії.

Авторами пропозиції щодо прискорення відмови від російського газу є депутати Європарламенту Інеса Вайдер, яка представляє правоцентристську Європейську народну партію — найбільшу депутатську групу в парламенті, та Вілле Ніїністьо від партії «Зелені». Вони вважають, що перенесення терміну на 1 січня 2027 року є амбітною, але досяжною метою, яка сприятиме швидшій диверсифікації джерел енергопостачання в Європі.

Виклики та важелі впливу

За словами авторів пропозиції, уряди країн ЄС навряд чи легко погодяться на прискорення відмови від російського газу, враховуючи залежність деяких держав від цих поставок. Проте депутати планують використати цю ініціативу як важіль для просування інших змін у межах переговорів. Зокрема, Інеса Вайдер запропонувала запровадити суворі санкції для компаній, які порушуватимуть заборону на імпорт російського газу. Вона наполягає на включенні до законодавства норми про штрафи та можливість відкликання ліцензій на торгівлю енергоносіями для таких компаній.

Вілле Ніїністьо, зі свого боку, виступив за ще радикальніший крок — повну заборону імпорту російської нафти з 1 січня 2027 року. Ця пропозиція виходить за межі плану Єврокомісії, яка наразі не передбачала таких заходів щодо нафти. Ці ініціативи демонструють прагнення частини європейських законодавців до більш рішучих дій для зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Процес ухвалення рішення

Цієї осені Європарламент проведе голосування, щоб офіційно затвердити свою позицію для подальших переговорів із країнами ЄС. Остаточне рішення щодо заборони імпорту російського газу має бути схвалене як Європарламентом, так і кваліфікованою більшістю країн ЄС. Це означає, що країни, які досі імпортують російський газ, зокрема Угорщина та Словаччина, не зможуть заблокувати рішення, оскільки для його ухвалення достатньо підтримки більшості держав-членів.

Контекст і статистика

Минулого року приблизно 19% газу, що надходив до Європи, постачалося з Росії через газопровід «Турецький потік» та у вигляді зрідженого природного газу (ЗПГ). За прогнозами, у 2025 році ця частка зменшиться до 13%, що є значним спадом порівняно з 45% до 2022 року, коли залежність Європи від російських енергоносіїв була значно вищою. Ця тенденція відображає зусилля ЄС щодо диверсифікації джерел енергопостачання та зменшення залежності від Росії в умовах геополітичної напруженості.

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