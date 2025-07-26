Европарламент рассматривает ускорение отказа от российского газа до 2027 года

Европарламент продвигает полный отказ от российского газа на год раньше.

Фото: Obozrevatel

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Европейский парламент активно работает над предложениями, которые могут ускорить полный отказ Европейского Союза от импорта российского газа на год раньше, чем планировалось, — до 1 января 2027 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, полученные от источников в Европарламенте.

Страны ЕС вместе с европейскими законодателями готовятся к переговорам по реализации плана Европейской комиссии, которая в прошлом месяце предложила поэтапное прекращение импорта российского газа до 1 января 2028 года. Однако отдельные депутаты Европарламента выступили с инициативой сократить этот срок на год, чтобы усилить энергетическую независимость ЕС от России.

Авторами предложения об ускорении отказа от российского газа являются депутаты Европарламента Инесса Вайдер, представляющая правоцентристскую Европейскую народную партию — крупнейшую депутатскую группу в парламенте, и Вилле Ниинисто от партии «Зеленые». Они считают, что перенос срока на 1 января 2027 года является амбициозной, но достижимой целью, которая будет способствовать более быстрой диверсификации источников энергоснабжения в Европе.

Вызовы и рычаги влияния

По словам авторов предложения, правительства стран ЕС вряд ли легко согласятся на ускорение отказа от российского газа, учитывая зависимость некоторых государств от этих поставок. Однако депутаты планируют использовать эту инициативу как рычаг для продвижения других изменений в рамках переговоров. В частности, Инесса Вайдер предложила ввести строгие санкции для компаний, которые будут нарушать запрет на импорт российского газа. Она настаивает на включении в законодательство нормы о штрафах и возможности отзыва лицензий на торговлю энергоносителями для таких компаний.

Вилле Ниинисто, со своей стороны, выступил за еще более радикальный шаг — полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года. Это предложение выходит за рамки плана Еврокомиссии, которая пока не предусматривала таких мер в отношении нефти. Эти инициативы демонстрируют стремление части европейских законодателей к более решительным действиям для уменьшения зависимости от российских энергоносителей.

Процесс принятия решения

Этой осенью Европарламент проведет голосование, чтобы официально утвердить свою позицию для дальнейших переговоров со странами ЕС. Окончательное решение о запрете импорта российского газа должно быть одобрено как Европарламентом, так и квалифицированным большинством стран ЕС. Это означает, что страны, которые до сих пор импортируют российский газ, в частности Венгрия и Словакия, не смогут заблокировать решение, поскольку для его принятия достаточно поддержки большинства государств-членов.

Контекст и статистика

В прошлом году примерно 19% газа, поступавшего в Европу, поставлялось из России через газопровод «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа (СПГ). По прогнозам, в 2025 году эта доля сократится до 13%, что является значительным спадом по сравнению с 45% до 2022 года, когда зависимость Европы от российских энергоносителей была значительно выше. Эта тенденция отражает усилия ЕС по диверсификации источников энергоснабжения и уменьшению зависимости от России в условиях геополитической напряженности.

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