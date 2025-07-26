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Турция работает над организацией саммита Зеленского и Путина: Фидан подтвердил необходимость встречи

11:11, 26 июля 2025
Окончательная дата переговоров и повестка дня еще согласовываются.
Турция работает над организацией саммита Зеленского и Путина: Фидан подтвердил необходимость встречи
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу NTV заявил, что Украина и Россия признают необходимость проведения встречи на высшем уровне с участием президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом он сообщил, комментируя результаты третьего раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле, в которых принимал непосредственное участие.

Фидан уточнил, что стороны достигли принципиального согласия о необходимости проведения саммита, который планируется организовать в Турции под патронатом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме Зеленского и Путина, к встрече может быть привлечен президент США Дональд Трамп. В то же время министр подчеркнул, что конкретная дата, повестка дня и формат саммита еще не определены из-за разногласий между сторонами по условиям, в частности механизмам прекращения огня.

«Положительным является то, что мы имеем согласие сторон на необходимость саммита с участием президентов Путина, Зеленского и, возможно, Трампа. Однако есть разные взгляды на условия, такие как режим прекращения огня, которые являются предпосылкой для встречи. Наша задача как посредников — согласовать эти технические детали», — пояснил Хакан Фидан.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что подготовка к саммиту требует «постепенного и методичного процесса», чтобы избежать срыва договоренностей и обеспечить комфорт для всех участников. «Сначала необходимо согласовать сроки и механизмы прекращения огня, после чего мы сможем финализировать формат встречи. Турция готова предоставить безопасную и нейтральную площадку для переговоров», — добавил он.

Фидан выразил надежду, что предварительные достижения трех раундов консультаций, в частности договоренности об обмене пленными и другие гуманитарные вопросы, создадут необходимую атмосферу доверия для успешного проведения саммита. Турция, по его словам, продолжает выступать посредником, предлагая открытый и конструктивный подход к диалогу.

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США россия путин Украина Дональд Трамп Турция Владимир Зеленский переговоры

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