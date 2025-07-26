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За полгода поступило 7 обращений о домогательствах в ВСУ, 2 случая подтвердились, – Ольга Решетилова

10:53, 26 июля 2025
Женщины молчат, но проблема существует – первые результаты проверок сексуального насилия в ВСУ.
За полгода поступило 7 обращений о домогательствах в ВСУ, 2 случая подтвердились, – Ольга Решетилова
Фото: detector.media
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За первые шесть месяцев работы Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила семь обращений, касающихся сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины. По результатам тщательных проверок два из этих случаев были подтверждены. Об этом чиновница сообщила в комментарии изданию hromadske.

Ольга Решетилова подчеркнула, что относительно небольшое количество обращений не означает, что проблема сексуальных домогательств в ВСУ отсутствует. По ее мнению, это свидетельствует о том, что многие женщины, сталкивающиеся с такими ситуациями, боятся открыто о них заявлять из-за страха осуждения или отсутствия доверия к системе. «Женщины, которым действительно угрожает опасность, часто не решаются говорить об этом», — отметила она.

В то же время Уполномоченная указала на проблему манипуляций и ложных обвинений. «К сожалению, бывают случаи, когда отдельные лица позволяют себе клеветать на своих собратьев», — добавила она. Именно поэтому каждое обращение тщательно проверяется, чтобы избежать злоупотреблений и обеспечить справедливость.

Решетилова подчеркнула, что ее главная цель — создать эффективную систему защиты прав военнослужащих, которая исключала бы случаи сексуальных домогательств и насилия в армии. «Важно, чтобы женщины, а также мужчины, сталкивающиеся с подобными ситуациями, доверяли военному омбудсмену и были уверены, что их защитят», — отметила она.

Для этого, по ее словам, необходимо не только реагировать на обращения, но и работать над превентивными мерами, которые исключали бы возможность таких нарушений. Каждое обращение, поступающее к Уполномоченному, подлежит внимательному изучению, а обстоятельства тщательно проверяются, чтобы обеспечить объективное рассмотрение и защиту прав всех сторон.

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ВСУ военные

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