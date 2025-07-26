За пів року надійшло 7 звернень щодо домагань у ЗСУ, 2 випадки підтвердилися, – Ольга Решетилова

Жінки мовчать, але проблема існує — перші результати перевірок сексуального насильства у ЗСУ.

Фото: detector.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші шість місяців роботи Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала сім звернень, що стосуються сексуальних домагань у Збройних силах України. За результатами ретельних перевірок два з цих випадків було підтверджено. Про це посадовиця повідомила в коментарі виданню hromadske.

Ольга Решетилова наголосила, що відносно невелика кількість звернень не означає, що проблема сексуальних домагань у ЗСУ відсутня. На її думку, це свідчить про те, що багато жінок, які стикаються з такими ситуаціями, бояться відкрито про них заявляти через страх осуду чи відсутність довіри до системи. «Жінки, яким справді загрожує небезпека, часто не наважуються говорити про це», — зазначила вона.

Водночас Уповноважена вказала на проблему маніпуляцій і неправдивих звинувачень. «На жаль, трапляються випадки, коли окремі особи дозволяють собі зводити наклеп на своїх побратимів», — додала вона. Саме тому кожне звернення ретельно перевіряється, щоб уникнути зловживань і забезпечити справедливість.

Решетилова підкреслила, що її головна мета — створити ефективну систему захисту прав військовослужбовців, яка унеможливлювала б випадки сексуальних домагань і насильства в армії. «Важливо, щоб жінки, а також чоловіки, які стикаються з подібними ситуаціями, мали довіру до військового омбудсмена та були впевнені, що їх захистять», — зазначила вона.

Для цього, за її словами, необхідно не лише реагувати на звернення, а й працювати над превентивними заходами, які б виключали можливість таких порушень. Кожне звернення, що надходить до Уповноваженої, підлягає уважному вивченню, а обставини ретельно перевіряються, щоб забезпечити об’єктивний розгляд і захист прав усіх сторін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.