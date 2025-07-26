Цивільний шлюб – права, обов’язки і як захистити себе юридично

Поняття «цивільний шлюб» відсутнє в законодавстві України, однак окремі аспекти таких відносин регулюються Сімейним кодексом.

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Міністерство юстиції України зазначає, що у сучасному українському суспільстві дедалі більше пар обирають спільне проживання без офіційної реєстрації шлюбу, відоме як цивільний або фактичний шлюб. Ця форма стосунків набуває популярності, однак має низку правових особливостей, які можуть впливати на майнові, спадкові та сімейні права партнерів. У цьому матеріалі ми розбираємо ключові аспекти правового регулювання цивільного шлюбу в Україні та пояснюємо, які права й обов’язки мають партнери, а також як захистити свої інтереси.

Що таке цивільний шлюб і як він відрізняється від офіційного?

Цивільний шлюб — це співжиття двох осіб, які проживають разом, ведуть спільне господарство, але не зареєстрували свої відносини в органах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Попри те, що термін «цивільний шлюб» не закріплений у законодавстві України, окремі аспекти таких відносин регулюються Сімейним кодексом України.

Згідно зі статтею 74 Сімейного кодексу, майно, набуте партнерами під час спільного проживання, може вважатися спільною сумісною власністю, якщо буде доведено, що воно придбано за спільні кошти. Водночас стаття 21 цього ж кодексу чітко вказує, що проживання однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу не створює таких самих прав і обов’язків, як у подружжя в зареєстрованому шлюбі. Для визнання певних прав, наприклад, щодо майна чи аліментів, партнерам у цивільному шлюбі необхідно звертатися до суду для підтвердження факту спільного проживання.

Основна відмінність цивільного шлюбу від офіційного полягає у відсутності юридичного визнання та автоматичних правових гарантій. Партнери в зареєстрованому шлюбі отримують захист у питаннях майнових, спадкових, соціальних і процесуальних прав, тоді як у цивільному шлюбі реалізація таких прав можлива лише за умови додаткових юридичних дій або судового рішення.

Права та обов’язки партнерів у цивільному шлюбі

Оскільки цивільний шлюб не має офіційного статусу, його учасники не отримують автоматично всіх прав і обов’язків, передбачених для подружжя. Проте законодавство України передбачає можливість визнання певних прав за умови підтвердження факту спільного проживання та ведення господарства.

Права партнерів:

Право на спільну власність. Згідно зі статтею 74 Сімейного кодексу України, майно, набуте під час спільного проживання, може бути визнане спільною сумісною власністю за умови, що воно придбано за спільні кошти. Для цього необхідно довести факт спільного проживання та фінансового внеску обох партнерів.

Право на участь у вихованні дитини. Незалежно від того, зареєстрований шлюб чи ні, батьки мають рівні права та обов’язки щодо своєї дитини. Це включає право на виховання, спілкування, вибір місця проживання дитини тощо.

Право на аліменти на дитину. Хоча в цивільному шлюбі немає зобов’язань щодо сплати аліментів між партнерами, один із батьків може звернутися до суду для стягнення аліментів на утримання дитини.

Право на спадкування. Партнер у цивільному шлюбі не входить до спадкоємців першої черги. Він може успадковувати майно лише за наявності заповіту або як спадкоємець четвертої черги, якщо проживав із померлим однією сім’єю щонайменше п’ять років і за відсутності спадкоємців попередніх черг.

Обов’язки партнерів:

Утримання дитини. Обоє батьків, незалежно від статусу шлюбу, зобов’язані матеріально забезпечувати дитину, надаючи кошти на харчування, одяг, освіту, медичне обслуговування тощо.

Ведення спільного господарства. Хоча законодавство не встановлює чітких обов’язків щодо спільного господарства, партнери зазвичай разом покривають витрати на побут і житло. У разі припинення стосунків можуть виникати спори щодо розподілу майна чи компенсації витрат.

Моральна та етична відповідальність. Попри відсутність юридичних норм, що регулюють моральні аспекти цивільного шлюбу, принципи взаємоповаги та підтримки можуть враховуватися в суді як додаткові обставини, що характеризують поведінку сторін у сімейних спорах.

Як довести факт цивільного шлюбу в суді?

Для вирішення майнових спорів чи встановлення аліментних зобов’язань партнерам у цивільному шлюбі часто доводиться звертатися до суду. Доказування факту спільного проживання є ключовим етапом у таких справах. Серед основних доказів, які можуть бути використані в суді, виділяють:

Показання свідків, які можуть підтвердити факт спільного проживання.

Свідоцтво про народження спільної дитини.

Довідки з місця проживання або виписки з будинкових книг про реєстрацію чи вселення.

Документи, що підтверджують спільне придбання майна (чеки, квитанції, рахунки).

Спільні фотографії, зокрема з відпочинку чи сімейних подій.

Довідки від житлових організацій або сільських рад про спільне проживання.

Церковні документи про вінчання.

Листування, анкети, заяви чи інші документи, які свідчать про те, що партнери вважали себе подружжям і піклувалися один про одного.

Рекомендації для партнерів у цивільному шлюбі

Парам радять, які обирають цивільний шлюб, заздалегідь вживати заходів для захисту своїх прав. Зокрема, варто укладати письмові домовленості щодо спільного майна, вести облік витрат і зберігати документи, що підтверджують фінансові внески кожного партнера. Це може значно спростити вирішення можливих спорів у майбутньому.

Цивільний шлюб, попри свою популярність, залишається юридично вразливою формою стосунків. Партнерам варто бути обізнаними про свої права та обов’язки, щоб уникнути непорозумінь і захистити власні інтереси в разі припинення відносин чи виникнення спорів. Уряд і правові інституції продовжують працювати над вдосконаленням законодавства, щоб забезпечити більший захист для осіб у таких відносинах, однак наразі ключовим залишається свідомий підхід самих партнерів до регулювання своїх прав і обов’язків.

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