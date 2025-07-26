Кібервійна, культура, м’яка сила та підтримка українців за кордоном – підсумки наради керівників МЗС

У Києві завершилася Нарада керівників закордонних дипломатичних установ України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці України завершилася Нарада керівників закордонних дипломатичних установ, під час якої українські дипломати обговорили ключові напрями зовнішньої політики, зокрема посилення м’якої сили, кібердипломатію, підтримку українців за кордоном та зміцнення енергетичної безпеки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Фінальний день наради розпочався з пленарної сесії, присвяченої м’якій силі української дипломатії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відкриваючи сесію, наголосив на високій інтенсивності дипломатичної роботи України та ключовій ролі м’якої сили у просуванні національних інтересів. Вітаючи Першу леді України Олену Зеленську, він підкреслив її внесок у трансформацію глобального сприйняття інституту перших леді через унікальні ініціативи публічної дипломатії, які зміцнюють українську ідентичність і культуру на міжнародній арені.

Олена Зеленська зазначила, що в умовах швидких глобальних змін Україна та її суспільство також трансформуються. Вона підкреслила, що м’яка сила України має зростати, а дипломатія — активно використовувати соціальні мережі, просувати ідеї, що апелюють до етики, совісті та справедливості. Перша леді закликала дипломатів «відчувати нерв України» в час кризи міжнародних інституцій і моральних авторитетів, демонструючи лідерство у сфері публічної дипломатії та переосмислюючи класичні підходи до м’якої сили.

Зеленська акцентувала на важливості Глобальних українських студій — ініціативи, яка об’єднує однодумців для системного вивчення України у світі. Вона також розповіла про проекти, спрямовані на зміцнення стійкості українського суспільства, зокрема запровадження україномовних аудіогідів, проект «Українська книжкова поличка», Коаліцію шкільного харчування, а також діяльність Фундації Олени Зеленської. Серед ключових ініціатив Фундації — проєкт «Адреса дитинства», облаштування укриттів у школах і садочках, забезпечення учнів і вчителів приладами, створення нових осередків «Школи супергероїв», відбудова Дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці та молодіжних просторів «12-21» для психосоціальної підтримки підлітків. Перша леді наголосила, що українська культура, народжена в бойових умовах, потребує більш наступальної м’якої сили.

У рамках сесії було підписано Меморандум про співпрацю між МЗС України та Платформою Саміту перших леді та джентльменів, що посилює координацію зусиль у просуванні українських ініціатив.

Заступник директора Українського Інституту при МЗС Алім Алієв презентував «Глобальну коаліцію українських студій» — спільну ініціативу МЗС, МОН, Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та Офісу Кримської платформи. Коаліція, створена за підтримки Олени Зеленської, об’єднує зусилля для розвитку українських студій у світі, просування української культури, історії, мови та літератури. Це сприятиме руйнуванню російських наративів і зміцненню суб’єктності України на міжнародній арені.

Директор з брендінгу компанії Brand Finance Конрад Ягодзінський поділився досвідом ефективного використання інструментів м’якої сили, які можуть допомогти українським дипломатам у просуванні національних інтересів.

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська презентувала результати роботи платформи UNITED24, яка зібрала понад 1,8 млрд доларів США для підтримки України. Вона розповіла про ключові напрями діяльності платформи: збір коштів, проєкти відновлення освіти та науки, а також роботу з амбасадорами. Ковальська закликала дипломатів активніше залучати впливових лідерів думок для підтримки України на глобальному рівні. Зокрема, вона згадала спільний збір UNITED24 та МЗС «Сталеві союзники» для створення рятувальних наземних роботів, які допомагають людям на передовій.

Олена Зеленська провела окрему зустріч із Асоціацією «Подружжя українських дипломатів», під час якої учасники презентували реалізовані проєкти та затвердили Положення про діяльність Асоціації. Очільниця Асоціації Тетяна Сибіга розповіла про її роботу, а Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вручив подяки МЗС членкиням Асоціації за їхній внесок у підтримку дипломатичної діяльності.

Останній день наради завершився сесією, присвяченою кібердипломатії, кібербезпеці та цифровому розвитку, яку провів заступник Міністра закордонних справ Антон Демьохін. Він підкреслив, що кіберпростір є ще одним фронтом гібридної війни Росії проти України. Дипломатичні установи мають активніше інформувати партнерів про російський кібертерор, розширювати співпрацю з європейськими та євроатлантичними кіберструктурами, залучати міжнародну технічну допомогу та брати участь у формуванні правил відповідальної поведінки у кіберпросторі. Особливу увагу Демьохін приділив Талліннському механізму — ініціативі для зміцнення цивільних кіберспроможностей України.

Перший заступник голови Держспецзв’язку Ростислав Замлинський наголосив, що кібердипломатія стосується не лише безпеки держави, а й захисту людей. Він розповів про міжнародне партнерство та обмін інформацією щодо кіберзагроз у реальному часі. Представник СБУ Володимир Карастельов зазначив, що санкції ЄС від 24 червня 2024 року проти хакерських груп, пов’язаних із російськими спецслужбами, стали можливими завдяки роботі українських кіберфахівців. Представник Служби зовнішньої розвідки Євген Яковенко звернув увагу на пріоритети російських спецслужб у кібершпигунстві.

Мистецтвознавець Павло Гудімов поділився досвідом приватних інституцій у культурній дипломатії, запропонувавши ідеї, які можуть бути корисними для дипломатів. Окремо відбулася зустріч із представниками Товариства Червоного Хреста України, де Міністр Андрій Сибіга та Генеральний директор Максим Доценко підписали Меморандум про співпрацю для реалізації гуманітарних ініціатив. Участь у дискусії взяв спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, а учасники обговорили практичні кроки для виконання положень Меморандуму.

Підсумовуючи нараду, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що захід, який проходив під гаслом «Від сили дипломатії до дипломатії сили», мав на меті занурити дипломатів у сучасні реалії України та забезпечити їх інформацією для виконання завдань, поставлених Президентом Володимиром Зеленським. «Зусилля нашої дипломатії мають бути спрямовані на завершення війни відновленням справедливого та сталого миру», — підкреслив він.

Сибіга окреслив пріоритети: посилення військових спроможностей, тиск на агресора, притягнення Росії до відповідальності, залучення ресурсів для відбудови, просування членства України в ЄС і НАТО, розвиток публічної дипломатії та підтримка українців за кордоном. «Українська дипломатія вистояла у найважчі часи і продовжить гідно відповідати на виклики», — наголосив Міністр.

Нарада завершилася дискусією з керівниками дипустанов, а також обміном думками щодо посилення позицій України у політико-безпековій, міжнародно-правовій, економічній, гуманітарній та інформаційно-іміджевій сферах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.