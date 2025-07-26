Кибервойна, культура, мягкая сила и поддержка украинцев за рубежом – итоги совещания руководителей МИД

В Киеве завершилось совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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В столице Украины завершилось совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений, в ходе которого украинские дипломаты обсудили ключевые направления внешней политики, в частности усиление мягкой силы, кибердипломатию, поддержку украинцев за рубежом и укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Заключительный день совещания начался с пленарной сессии, посвященной мягкой силе украинской дипломатии. Министр иностранных дел Андрей Сибига, открывая сессию, подчеркнул высокую интенсивность дипломатической работы Украины и ключевую роль мягкой силы в продвижении национальных интересов. Приветствуя Первую леди Украины Елену Зеленскую, он подчеркнул ее вклад в трансформацию глобального восприятия института первых леди через уникальные инициативы публичной дипломатии, которые укрепляют украинскую идентичность и культуру на международной арене.

Елена Зеленская отметила, что в условиях быстрых глобальных изменений Украина и ее общество также трансформируются. Она подчеркнула, что мягкая сила Украины должна расти, а дипломатия — активно использовать социальные сети, продвигать идеи, апеллирующие к этике, совести и справедливости. Первая леди призвала дипломатов «чувствовать нерв Украины» во время кризиса международных институтов и моральных авторитетов, демонстрируя лидерство в сфере публичной дипломатии и переосмысливая классические подходы к мягкой силе.

Зеленская акцентировала внимание на важности Глобальных украинских студий — инициативы, которая объединяет единомышленников для системного изучения Украины в мире. Она также рассказала о проектах, направленных на укрепление устойчивости украинского общества, в частности о внедрении украиноязычных аудиогидов, проекте «Украинская книжная полка», Коалиции школьного питания, а также о деятельности Фонда Елены Зеленской. Среди ключевых инициатив Фонда — проект «Адрес детства», обустройство укрытий в школах и садиках, обеспечение учеников и учителей приборами, создание новых центров «Школы супергероев», восстановление Детского творческо-спортивного центра в Бородянке и молодежных пространств «12-21» для психосоциальной поддержки подростков. Первая леди подчеркнула, что украинская культура, рожденная в боевых условиях, нуждается в более наступательной мягкой силе.

В рамках сессии был подписан Меморандум о сотрудничестве между МИД Украины и Платформой Саммита первых леди и джентльменов, который усиливает координацию усилий в продвижении украинских инициатив.

Заместитель директора Украинского института при МИД Алим Алиев представил «Глобальную коалицию украинских студий» — совместную инициативу МИД, МОН, Фонда Президента по поддержке образования, науки и спорта, Украинского института и Офиса Крымской платформы. Коалиция, созданная при поддержке Елены Зеленской, объединяет усилия для развития украинских студий в мире, продвижения украинской культуры, истории, языка и литературы. Это будет способствовать разрушению российских нарративов и укреплению субъектности Украины на международной арене.

Директор по брендингу компании Brand Finance Конрад Ягодзинский поделился опытом эффективного использования инструментов мягкой силы, которые могут помочь украинским дипломатам в продвижении национальных интересов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская представила результаты работы платформы UNITED24, которая собрала более 1,8 млрд долларов США для поддержки Украины. Она рассказала о ключевых направлениях деятельности платформы: сбор средств, проекты восстановления образования и науки, а также работа с послами. Ковальская призвала дипломатов активнее привлекать влиятельных лидеров мнений для поддержки Украины на глобальном уровне. В частности, она упомянула совместный сбор UNITED24 и МИД «Стальные союзники» для создания спасательных наземных роботов, которые помогают людям на передовой.

Елена Зеленская провела отдельную встречу с Ассоциацией «Супруги украинских дипломатов», во время которой участники представили реализованные проекты и утвердили Положение о деятельности Ассоциации. Глава Ассоциации Татьяна Сибига рассказала о ее работе, а министр иностранных дел Андрей Сибига вручил благодарности МИД членам Ассоциации за их вклад в поддержку дипломатической деятельности.

Последний день совещания завершился сессией, посвященной кибердипломатии, кибербезопасности и цифровому развитию, которую провел заместитель министра иностранных дел Антон Демёхин. Он подчеркнул, что киберпространство является еще одним фронтом гибридной войны России против Украины. Дипломатические учреждения должны более активно информировать партнеров о российском кибертерроре, расширять сотрудничество с европейскими и евроатлантическими киберструктурами, привлекать международную техническую помощь и участвовать в формировании правил ответственного поведения в киберпространстве. Особое внимание Демёхин уделил Таллиннскому механизму — инициативе по укреплению гражданских кибервозможностей Украины.

Первый заместитель председателя Госспецсвязи Ростислав Замлинский подчеркнул, что кибердипломатия касается не только безопасности государства, но и защиты людей. Он рассказал о международном партнерстве и обмене информацией о киберугрозах в реальном времени. Представитель СБУ Владимир Карастелев отметил, что санкции ЕС от 24 июня 2024 года против хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами, стали возможными благодаря работе украинских киберспециалистов. Представитель Службы внешней разведки Евгений Яковенко обратил внимание на приоритеты российских спецслужб в кибершпионаже.

Искусствовед Павел Гудимов поделился опытом частных институтов в культурной дипломатии, предложив идеи, которые могут быть полезны для дипломатов. Отдельно состоялась встреча с представителями Общества Красного Креста Украины, где министр Андрей Сибига и генеральный директор Максим Доценко подписали Меморандум о сотрудничестве для реализации гуманитарных инициатив. В дискуссии принял участие специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, а участники обсудили практические шаги для выполнения положений Меморандума.

Подытоживая совещание, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что мероприятие, которое проходило под лозунгом «От силы дипломатии к дипломатии силы», имело целью погрузить дипломатов в современные реалии Украины и обеспечить их информацией для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским. «Усилия нашей дипломатии должны быть направлены на завершение войны восстановлением справедливого и устойчивого мира», — подчеркнул он.

Сибига обозначил приоритеты: усиление военного потенциала, давление на агрессора, привлечение России к ответственности, привлечение ресурсов для восстановления, продвижение членства Украины в ЕС и НАТО, развитие публичной дипломатии и поддержка украинцев за рубежом. «Украинская дипломатия выстояла в самые тяжелые времена и продолжит достойно отвечать на вызовы», — подчеркнул министр.

Совещание завершилось дискуссией с руководителями диппредставительств, а также обменом мнениями по усилению позиций Украины в политико-безопасностной, международно-правовой, экономической, гуманитарной и информационно-имиджевой сферах.

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