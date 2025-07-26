Кабмин упростил правила для восстановления ГТС и ЛЭП

Правительство упростило процедуры для строительства и восстановления объектов электро- и газотранспортной инфраструктуры.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в два ключевых постановления, направленных на упрощение процедур строительства, реконструкции и восстановления объектов электро- и газотранспортной инфраструктуры, а также совершенствование нормативного регулирования оценки воздействия на окружающую среду. Изменения касаются постановления КМУ от 13 декабря 2017 года № 1010 и постановления от 7 декабря 2023 года № 1320. Нововведения имеют целью ускорить восстановление поврежденных объектов, способствовать энергетической безопасности Украины и обеспечить реализацию международных инфраструктурных проектов.

Упрощение процедур для электропередачи и газотранспортной системы

Изменения в постановление КМУ № 1320 расширяют его действие на строительство линий электропередачи системы передачи. Это решение позволяет оперативно восстанавливать поврежденные транзитные линии электропередачи или строить новые линии для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям. Кроме того, обновления касаются объектов газотранспортной системы, в частности тех, которые строятся с целью диверсификации маршрутов транспортировки природного газа путем увеличения мощности системы или обеспечения реверсивной подачи газа.

Согласно новым нормам, оператор газотранспортной системы получил разрешение начинать строительство технологических перемычек и других объектов газотранспортной системы без предварительного оформления разрешительной документации. Это касается проектов, направленных на диверсификацию маршрутов транспортировки газа или повышение мощности системы. В то же время обязательным условием является дальнейшее получение всех необходимых разрешительных документов после начала работ.

Восстановление поврежденных объектов

Особое внимание в изменениях уделено оперативному восстановлению объектов газотранспортной системы, поврежденных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Новые нормы, добавленные к постановлению № 1320, позволяют ускорить ремонт и реконструкцию таких объектов, что является критически важным для обеспечения стабильности энергоснабжения в условиях военного положения. Эти изменения также будут способствовать своевременной реализации международных инфраструктурных проектов, направленных на укрепление энергетической безопасности Украины.

Обновление критериев оценки воздействия на окружающую среду

Правительство также внесло изменения в постановление КМУ от 13 декабря 2017 года № 1010, которое регулирует критерии определения деятельности, не подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, а также расширение и изменения деятельности и объектов. Изменения касаются объектов газотранспортной системы, что позволит оптимизировать процессы оценки воздействия на окружающую среду для таких проектов, сохраняя баланс между экологическими требованиями и необходимостью оперативного восстановления инфраструктуры.

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