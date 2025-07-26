Правительство выделило 271,2 млн гривен на доплаты учителям

Также Кабмин урегулировал выплаты во время летних каникул.

Фото: vsn.ua

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Кабинет Министров Украины принял решение о распределении 271,2 млн грн субвенции из государственного бюджета на доплаты педагогическим работникам учреждений общего среднего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.

Согласно решению, в 2025 году местным бюджетам выделена субвенция в размере 271 млн 202,4 тыс. грн для обеспечения доплат учителям школ. Эти средства направлены на поддержку педагогических работников, которые играют ключевую роль в обеспечении качественного образования для учеников.

Кроме того, правительство внесло изменения в порядок и условия предоставления этой субвенции. Обновления касаются урегулирования направления средств на выплату доплат педагогическим работникам в период летних каникул. Изменения уточняют, что доплаты могут получать учителя, которые в это время не находятся в отпуске и продолжают выполнять педагогическую работу. Такое решение призвано обеспечить справедливую оплату труда педагогов, которые работают во время каникулярного периода, например, участвуют в подготовке учебных программ, организации мероприятий или других профессиональных активностях.

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