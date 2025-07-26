Уряд виділив 271,2 млн гривень на доплати вчителям

Також Кабмін врегулював виплати під час літніх канікул.

Фото: vsn.ua

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розподіл 271,2 млн грн субвенції з державного бюджету на доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання уряду.

Згідно з рішенням, у 2025 році місцевим бюджетам виділено субвенцію в розмірі 271 млн 202,4 тис. грн для забезпечення доплат учителям шкіл. Ці кошти спрямовані на підтримку педагогічних працівників, які відіграють ключову роль у забезпеченні якісної освіти для учнів.

Крім того, уряд вніс зміни до порядку та умов надання цієї субвенції. Оновлення стосуються врегулювання спрямування коштів на виплату доплат педагогічним працівникам у період літніх канікул. Зміни уточнюють, що доплати можуть отримувати вчителі, які в цей час не перебувають у відпустці та продовжують виконувати педагогічну роботу. Таке рішення покликане забезпечити справедливу оплату праці освітян, які працюють під час канікулярного періоду, наприклад, беруть участь у підготовці навчальних програм, організації заходів чи інших професійних активностях.

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