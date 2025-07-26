Кабмін оновив правила відбору керівників держпідприємств – хто тепер призначає наглядові ради

Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до Регламенту Кабінету Міністрів та кількох порядків, що регулюють конкурсний відбір керівників і членів наглядових рад державних підприємств, а також призначення представників держави до їхніх керівних органів. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності управління державними активами та вдосконалення процедур кадрових призначень у державному секторі економіки.
Зокрема, уряд вніс зміни до таких документів:
Ключові зміни у складі комітету з призначень
Одним із важливих нововведень є оновлення персонального складу комітету з призначень. Відтепер до нього входитимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, а також Державний секретар Кабінету Міністрів. Вони замінили Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки та Першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно.
Нові норми для особливо важливих підприємств
Крім того, уряд доповнив Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави новою нормою. Згідно з нею, якщо Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління особливо важливого для економіки підприємства чи товариства, функції суб’єкта управління, передбачені пунктом 8 цього Порядку, виконуватиме центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. У разі потреби Кабінет Міністрів може визначити інший центральний орган виконавчої влади для виконання цих функцій.
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