Кабмін оновив правила відбору керівників держпідприємств – хто тепер призначає наглядові ради

Уряд вніс зміни до Регламенту та процедур призначення керівників і членів наглядових рад державних підприємств.

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Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до Регламенту Кабінету Міністрів та кількох порядків, що регулюють конкурсний відбір керівників і членів наглядових рад державних підприємств, а також призначення представників держави до їхніх керівних органів. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності управління державними активами та вдосконалення процедур кадрових призначень у державному секторі економіки.

Зокрема, уряд вніс зміни до таких документів:

Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення.

Порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності для обрання на ці посади.

Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств або беруть участь у загальних зборах і обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.

Ключові зміни у складі комітету з призначень

Одним із важливих нововведень є оновлення персонального складу комітету з призначень. Відтепер до нього входитимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, а також Державний секретар Кабінету Міністрів. Вони замінили Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки та Першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно.

Нові норми для особливо важливих підприємств

Крім того, уряд доповнив Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави новою нормою. Згідно з нею, якщо Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління особливо важливого для економіки підприємства чи товариства, функції суб’єкта управління, передбачені пунктом 8 цього Порядку, виконуватиме центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. У разі потреби Кабінет Міністрів може визначити інший центральний орган виконавчої влади для виконання цих функцій.

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