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Кабмін оновив правила відбору керівників держпідприємств – хто тепер призначає наглядові ради

09:24, 26 липня 2025
Уряд вніс зміни до Регламенту та процедур призначення керівників і членів наглядових рад державних підприємств.
Кабмін оновив правила відбору керівників держпідприємств – хто тепер призначає наглядові ради
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Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до Регламенту Кабінету Міністрів та кількох порядків, що регулюють конкурсний відбір керівників і членів наглядових рад державних підприємств, а також призначення представників держави до їхніх керівних органів. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності управління державними активами та вдосконалення процедур кадрових призначень у державному секторі економіки.

Зокрема, уряд вніс зміни до таких документів:

  • Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
  • Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення.
  • Порядок конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності для обрання на ці посади.
  • Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств або беруть участь у загальних зборах і обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі.

Ключові зміни у складі комітету з призначень

Одним із важливих нововведень є оновлення персонального складу комітету з призначень. Відтепер до нього входитимуть Міністр економіки, довкілля та сільського господарства, а також Державний секретар Кабінету Міністрів. Вони замінили Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки та Першого заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно.

Нові норми для особливо важливих підприємств

Крім того, уряд доповнив Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави новою нормою. Згідно з нею, якщо Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління особливо важливого для економіки підприємства чи товариства, функції суб’єкта управління, передбачені пунктом 8 цього Порядку, виконуватиме центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. У разі потреби Кабінет Міністрів може визначити інший центральний орган виконавчої влади для виконання цих функцій.

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Кабінет Міністрів України

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