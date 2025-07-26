Практика судов
  1. В Украине

Кабмин обновил правила отбора руководителей госпредприятий – кто теперь назначает наблюдательные советы

09:24, 26 июля 2025
Правительство внесло изменения в Регламент и процедуры назначения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.
Кабмин обновил правила отбора руководителей госпредприятий – кто теперь назначает наблюдательные советы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял ряд изменений в Регламент Кабинета Министров и несколько порядков, регулирующих конкурсный отбор руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий, а также назначение представителей государства в их руководящие органы. Эти решения направлены на повышение эффективности управления государственными активами и совершенствование процедур кадровых назначений в государственном секторе экономики.

В частности, правительство внесло изменения в следующие документы:

  • Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.
  • Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и их назначения.
  • Порядок конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежат государству, предлагаемых субъектом управления объектами государственной собственности для избрания на эти должности.
  • Порядок определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий или участвуют в общих собраниях и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству.

Ключевые изменения в составе комитета по назначениям

Одним из важных нововведений является обновление персонального состава комитета по назначениям. Отныне в него будут входить министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а также государственный секретарь Кабинета Министров. Они заменили первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики и первого заместителя государственного секретаря Кабинета Министров соответственно.

Новые нормы для особо важных предприятий

Кроме того, правительство дополнило Порядок определения и утверждения кандидатур представителей государства новой нормой. Согласно ей, если Кабинет Министров Украины является субъектом управления особо важным для экономики предприятием или обществом, функции субъекта управления, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, будет выполнять центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере. В случае необходимости Кабинет Министров может определить другой центральный орган исполнительной власти для выполнения этих функций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Законопроект Президента о гарантиях для НАБУ и САП – какие изменения, внесенные законопроектом 12414, останутся в УПК и законе о прокуратуре

Законопроект Владимира Зеленского 13533 отменяет значительную часть изменений, внесенных законопроектом 12414, однако некоторые нормы в УПК и законе о прокуратуре останутся.

Судья, который не уволен с должности в порядке, определенном законом, и не лишен судейского статуса решением Высшего совета правосудия, продолжает пользоваться гарантиями судейской независимости – РСУ поддержала Богдана Львова

Высшему совету правосудия предложено обратить внимание на то, что судья, который не был освобожден от должности в порядке, определенном законом, и не был лишен статуса судьи решением ВСП, продолжает пользоваться гарантиями судейской неприкосновенности, в частности, запретом на содержание под стражей без согласия Совета правосудия.

Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області