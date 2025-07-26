Кабмин обновил правила отбора руководителей госпредприятий – кто теперь назначает наблюдательные советы

Правительство внесло изменения в Регламент и процедуры назначения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

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Кабинет Министров Украины принял ряд изменений в Регламент Кабинета Министров и несколько порядков, регулирующих конкурсный отбор руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий, а также назначение представителей государства в их руководящие органы. Эти решения направлены на повышение эффективности управления государственными активами и совершенствование процедур кадровых назначений в государственном секторе экономики.

В частности, правительство внесло изменения в следующие документы:

Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета государственного унитарного предприятия и их назначения.

Порядок конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций (долей) принадлежат государству, предлагаемых субъектом управления объектами государственной собственности для избрания на эти должности.

Порядок определения и утверждения кандидатур представителей государства, которые назначаются в наблюдательные советы государственных унитарных предприятий или участвуют в общих собраниях и избираются в наблюдательные советы хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству.

Ключевые изменения в составе комитета по назначениям

Одним из важных нововведений является обновление персонального состава комитета по назначениям. Отныне в него будут входить министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, а также государственный секретарь Кабинета Министров. Они заменили первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики и первого заместителя государственного секретаря Кабинета Министров соответственно.

Новые нормы для особо важных предприятий

Кроме того, правительство дополнило Порядок определения и утверждения кандидатур представителей государства новой нормой. Согласно ей, если Кабинет Министров Украины является субъектом управления особо важным для экономики предприятием или обществом, функции субъекта управления, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка, будет выполнять центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере. В случае необходимости Кабинет Министров может определить другой центральный орган исполнительной власти для выполнения этих функций.

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