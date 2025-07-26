Министерство обороны отныне является главным разработчиком актов, касающихся «Укроборонпрома»

Правительство передало Минобороны полномочия по управлению АО «Украинская оборонная промышленность».

Фото: ukrinform

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Кабинет Министров Украины внес изменения в свой Регламент, определив Министерство обороны главным разработчиком проектов актов, связанных с выполнением полномочий субъекта управления или общего собрания акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.

Изменения в Регламент уточняют, что в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и реорганизацией государственного концерна «Укроборонпром», функции по разработке проектов правительственных актов, касающихся управления или деятельности общего собрания АО «Украинская оборонная промышленность», переданы Министерству обороны.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров принял решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, передав его функции Министерству обороны.

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