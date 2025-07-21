Кабмин ликвидировал Минстратегпром и передал его функции Минобороны

Правительство передало полномочия Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Минобороны и расширило его функции.

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Кабинет Министров Украины принял решение о ликвидации Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его полномочия, имущество и обязанности будут переданы Министерству обороны Украины, которое станет правопреемником ведомства.

С этой целью правительство создало ликвидационную комиссию для Минстратегпрома. Одновременно утверждена новая редакция Положения о Министерстве обороны, которая существенно расширяет его полномочия.

Теперь Минобороны будет отвечать не только за национальную безопасность в военной сфере, оборону и военное строительство, но и за реализацию государственной промышленной политики, в частности в военно-промышленной сфере, авиастроении и космической деятельности.

Кроме того, правительство переименовало Минсоцполитики и присоединило к нему Министерство нацединства.

Также Кабмин принял решение о масштабной реорганизации исполнительной власти в сфере экономики, аграрной политики и охраны окружающей среды. Отныне Министерство экономики Украины будет переименовано в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Напомним, что первый вице-премьер-министр — глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что планирует запустить «аналог DOGE для нескольких проектов».

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