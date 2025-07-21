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Всемирный банк профинансирует тепло для прифронтовых городов на $116 млн

23:49, 21 июля 2025
Всемирный банк выделил Украине $116 миллионов на энергетическую устойчивость.
Всемирный банк профинансирует тепло для прифронтовых городов на $116 млн
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Всемирный банк выделит дополнительные 116 миллионов долларов США на восстановление систем теплоснабжения и укрепление энергетической устойчивости украинских общин. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Министерство расширяет сотрудничество со Всемирным Банком для восстановления теплоснабжения в городах, где критическая инфраструктура получила значительные повреждения из-за российских террористических атак. Речь идет о Харькове, Сумах, Чернигове, Николаеве, Кривом Роге, Кременчуге и Славуте.

Финансирование в размере 116 миллионов долларов предоставляется в виде гранта в рамках второго этапа инвестиционного проекта «Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставки энергетических ресурсов» по программе URC 2025. Средства направят на закупку газовых когенерационных установок, спецтехники, специализированного оборудования и материалов для теплоснабжающего сектора.

«Мы благодарим наших партнеров из Всемирного Банка за последовательную поддержку Украины. Важно, что достигнутые договоренности предусматривают грантовую поддержку именно прифронтовых регионов. Это важный шаг в укреплении энергетической безопасности Украины, особенно во времени полномасштабной российской агрессии», - отметила заместитель министра развития громад и территорий Марина Денисюк.

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энергетика банк

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