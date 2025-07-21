Избран председатель Черниговского районного суда Черниговской области

В помещении Черниговского районного суда Черниговской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
По результатам тайного голосования председателем суда избран судья Владислав Кухта.
Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.
Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.
Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.
Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.
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