Обрано голову Чернігівського районного суду Чернігівської області

Суд очолив Владислав Кухта.

Фото: Чернігівський районний суд Чернігівської області

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В приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судово установи.

За результатами таємного голосування головою суду обраний суддя Владислав Кухта.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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