Обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області

Головою Дунаєвецького районного суду Хмельницької області обрано Олексія Сосну.

Фото: dv.km.court.gov.ua

У понеділок, 3 лютого, у Дунаєвецькому районному суді Хмельницької області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Рішенням зборів судів на адміністративну посаду голови Дунаєвецького районного суду Хмельницької області обрано Сосну Олексія Миколайовича строком на три роки.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

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