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Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше 2026 року — Комітет Верховної Ради

11:37, 5 лютого 2025
Закрита зустріч ВККС та Комітету ВРУ з питань правової політики відбулася 4 лютого.
Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше 2026 року — Комітет Верховної Ради
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У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики повідомили, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів завершиться не раніше 2026 року.

Про це народним депутатам повідомили члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів під час спільної закритої наради, яка відбулася 4 лютого.

Як повідомив народний депутат, член Комітету з питань правової політики Сергій Демченко («Слуга народу»), прогноз про завершення конкурсу в апеляційні суди у 2025 році схоже виявився занадто оптимістичним.

«Найбільше запам’ятався прогноз дати завершення конкурсів в апеляціях – не раніше 2026 року», - розповів народний депутат.

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року.

Наразі кандидати на посади суддів апеляційних судів виконують практичні завдання – останній етап кваліфікаційного іспиту.

Наступний етап – співбесіди з претендентами на посади суддів за попередніми розрахунками ВККС розпочнеться у травні 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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