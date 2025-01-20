Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Фото: ВККС

Тестування на виявлення когнітивних здібностей (IQ - тестування), яке тривало з 8 по 17 січня 2025 року у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів судів апеляційної інстанції, завершене.

20 та 22 січня ВККС планує затвердити результати тестування на IQ та оприлюднити персональні досягнення кандидатів.

Тестування на когнітивні здібності виявило декілька цікавих нюансів.

По-перше, практично з кожним днем тестування результати претендентів на посади суддів становилися дедалі краще – кандидати на посади суддів апеляційних адміністративних судів взагалі показали майже ідеальний результат (прохідний бал набрали більше 80% претендентів в адміністративні апеляції).

По-друге, помітно, що набрали прохідний бал (і в цілому показали високі результати) кандидати, які ґрунтовно готувалися до тестування на IQ, аж до проходження платних програм і курсів когнітивного тестування.

Зазначимо, що ефективна підготовка до тестування стала можливою завдяки тому, що етап тестування на когнітивні здібності став занадто розтягнутим у часі. Нагадаємо, що спочатку, згідно до рішення ВККС, тестування на IQ мало відбутися на початку листопада 2024 року. Втім, через технічні проблеми, що виникли у компанії – організатора тестування, у листопаді тестування фактично не відбулося. Потім ВККС чекала на зміни до законодавства, які дозволили Комісії знизити прохідний бал за тестування на IQ до 100 балів (максимально можлива кількість балів – 145).

Відтак чимала кількість кандидатів змогла скористатися двома місяцями неочікуваного «простою» і якісно підготуватися до тестування.

По-третє, кандидати на посади суддів організували ефективну комунікацію між собою стосовно того, як успішно подолати бар’єр IQ – тестування. Наприклад, в соціальних мережах були створені групи, де розбиралися найбільш складні приклади тестових завдань, а кандидати, які добре розумілися на питаннях IQ – тестування або які вже вдало склали тестування, добровільно консультували інших учасників конкурсу.

По-четверте, пониження прохідного балу за тестування з 108,75 до 100 балів дійсно дало результат, на який очікувала ВККС та навіть перевершила його. За наявною інформацією, у ВККС розраховували, що при наявності прохідного балу саме у 100 балів до наступного етапу конкурсу потраплять близько 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів. В реальності кандидати показали значно кращі результати.

Таким чином, під час конкурсу до апеляційних судів загалом вдалося уникнути катастрофи, яка у грудні спіткала кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати (прохідний бал за тестування на IQ тоді складав 108,75 бали).

По-п’яте, тестування не обійшлося без парадоксів. Так, згідно до вже декодованих результатів, зафіксовано випадок, коли кандидат на посаду судді у грудні зміг вдало скласти тестування на IQ у межах конкурсу на посаду судді Апеляційної палати ВАКС, однак вже у січні не зміг набрати прохідний бал під час конкурсу в загальні апеляційні суди.

Результати по юрисдикціях

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», найкращі результати під час тестування на IQ продемонстрували кандидати на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

В цілому, результати наступні:

тестування на посади суддів апеляційних адміністративних судів – прохідний бал набрали 80,15% кандидатів.

тестування на посади суддів апеляційних господарських судів – прохідний бал набрали 73,7% кандидатів.

тестування на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації – прохідний бал набрали 72,5% кандидатів.

тестування на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації – прохідний бал набрали 66,7% кандидатів.

Коли кандидати складатимуть практичні завдання

За даними ВККС, до наступного етапу конкурсу – виконання практичного завдання, після затвердження результатів IQ – тестування, отримають допуск 1 120 кандидатів.

Всього до участі у конкурсі, нагадаємо, Комісія допустила 1 836 бажаючих стати суддями апеляційних судів.

Виконання практичного завдання попередньо відбудеться:

загальні апеляційні суди (цивільна спеціалізація) – з 3 по 11 лютого

загальні апеляційні суди (кримінальна спеціалізація) – з 12 по 21 лютого

апеляційні адміністративні суди – 24-25 лютого

апеляційні господарські суди – 26-27 лютого

Головна проблема конкурсу

Ключова проблема конкурсу на посади суддів апеляційних судів, як і у випадку з конкурсом до ВАКС та АП ВАКС, наразі полягає у не надто великій кількості кандидатів на посади суддів.

Зараз на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів (цивільна та кримінальна спеціалізації) є 917 претендентів, тобто поки що є 2,16 кандидата на одну вакантну посаду судді.

Значно гіршою є ситуація з конкурсом в апеляційні адміністративні та господарські суди.

На 67 вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах наразі залишається 105 претендентів, тобто лише 1,57 кандидата на одну вакантну посаду.

Нарешті, на 58 вакантних посад суддів в апеляційних господарських судах є всього 98 претендентів, тобто 1,69 кандидата на одну вакантну посаду.

Після виконання практичного завдання кількість кандидатів на посади суддів апеляційних судів, вочевидь, ще зменшиться.

Кандидатів, які вдало подолають етап виконання практичного завдання, чекатимуть співбесіди з членами ВККС та, можливо, негативні висновки Громадської ради доброчесності.

У підсумку може статися так, що на одну вакантну посаду судді в деяких юрисдикціях буде лише по одному претенденту.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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