Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

08:00, 20 січня 2025
Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.
Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу
Фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тестування на виявлення когнітивних здібностей (IQ - тестування), яке тривало з 8 по 17 січня 2025 року у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів судів апеляційної інстанції, завершене.

20 та 22 січня ВККС планує затвердити результати тестування на IQ та оприлюднити персональні досягнення кандидатів.

Тестування на когнітивні здібності виявило декілька цікавих нюансів.

По-перше, практично з кожним днем тестування результати претендентів на посади суддів становилися дедалі краще – кандидати на посади суддів апеляційних адміністративних судів взагалі показали майже ідеальний результат (прохідний бал набрали більше 80% претендентів в адміністративні апеляції).

По-друге, помітно, що набрали прохідний бал (і в цілому показали високі результати) кандидати, які ґрунтовно готувалися до тестування на IQ, аж до проходження платних програм і курсів когнітивного тестування.

Зазначимо, що ефективна підготовка до тестування стала можливою завдяки тому, що етап тестування на когнітивні здібності став занадто розтягнутим у часі. Нагадаємо, що спочатку, згідно до рішення ВККС, тестування на IQ мало відбутися на початку листопада 2024 року. Втім, через технічні проблеми, що виникли у компанії – організатора тестування, у листопаді тестування фактично не відбулося. Потім ВККС чекала на зміни до законодавства, які дозволили Комісії знизити прохідний бал за тестування на IQ до 100 балів (максимально можлива кількість балів – 145).

Відтак чимала кількість кандидатів змогла скористатися двома місяцями неочікуваного «простою» і якісно підготуватися до тестування.

По-третє, кандидати на посади суддів організували ефективну комунікацію між собою стосовно того, як успішно подолати бар’єр IQ – тестування. Наприклад, в соціальних мережах були створені групи, де розбиралися найбільш складні приклади тестових завдань, а кандидати, які добре розумілися на питаннях IQ – тестування або які вже вдало склали тестування, добровільно консультували інших учасників конкурсу.

По-четверте, пониження прохідного балу за тестування з 108,75 до 100 балів дійсно дало результат, на який очікувала ВККС та навіть перевершила його. За наявною інформацією, у ВККС розраховували, що при наявності прохідного балу саме у 100 балів до наступного етапу конкурсу потраплять близько 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів. В реальності кандидати показали значно кращі результати.

Таким чином, під час конкурсу до апеляційних судів загалом вдалося уникнути катастрофи, яка у грудні спіткала кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати (прохідний бал за тестування на IQ тоді складав 108,75 бали).

По-п’яте, тестування не обійшлося без парадоксів. Так, згідно до вже декодованих результатів, зафіксовано випадок, коли кандидат на посаду судді у грудні зміг вдало скласти тестування на IQ у межах конкурсу на посаду судді Апеляційної палати ВАКС, однак вже у січні не зміг набрати прохідний бал під час конкурсу в загальні апеляційні суди.  

Результати по юрисдикціях

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», найкращі результати під час тестування на IQ продемонстрували кандидати на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

В цілому, результати наступні:

тестування на посади суддів апеляційних адміністративних судів – прохідний бал набрали 80,15% кандидатів.

тестування на посади суддів апеляційних господарських судів – прохідний бал набрали 73,7% кандидатів.

тестування на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації – прохідний бал набрали 72,5% кандидатів.

тестування на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації – прохідний бал набрали 66,7% кандидатів.

Коли кандидати складатимуть практичні завдання

За даними ВККС, до наступного етапу конкурсу – виконання практичного завдання, після затвердження результатів IQ – тестування, отримають допуск 1 120 кандидатів.

Всього до участі у конкурсі, нагадаємо, Комісія допустила 1 836 бажаючих стати суддями апеляційних судів.

Виконання практичного завдання попередньо відбудеться:

загальні апеляційні суди (цивільна спеціалізація) – з 3 по 11 лютого

загальні апеляційні суди (кримінальна спеціалізація) – з 12 по 21 лютого

апеляційні адміністративні суди – 24-25 лютого

апеляційні господарські суди – 26-27 лютого

Головна проблема конкурсу

Ключова проблема конкурсу на посади суддів апеляційних судів, як і у випадку з конкурсом до ВАКС та АП ВАКС, наразі полягає у не надто великій кількості кандидатів на посади суддів.

Зараз на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів (цивільна та кримінальна спеціалізації) є 917 претендентів, тобто поки що є 2,16 кандидата на одну вакантну посаду судді.

Значно гіршою є ситуація з конкурсом в апеляційні адміністративні та господарські суди.

На 67 вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах наразі залишається 105 претендентів, тобто лише 1,57 кандидата на одну вакантну посаду.

Нарешті, на 58 вакантних посад суддів в апеляційних господарських судах є всього 98 претендентів, тобто 1,69 кандидата на одну вакантну посаду.

Після виконання практичного завдання кількість кандидатів на посади суддів апеляційних судів, вочевидь, ще зменшиться.

Кандидатів, які вдало подолають етап виконання практичного завдання, чекатимуть співбесіди з членами ВККС та, можливо, негативні висновки Громадської ради доброчесності.

У підсумку може статися так, що на одну вакантну посаду судді в деяких юрисдикціях буде лише по одному претенденту.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС апеляційні суди конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Якщо суд доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він його не застосовує, а застосовує безпосередньо норми Конституції, навіть якщо правовідносини виникли до рішення КСУ — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо суд на будь-якій стадії судового процесу доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він не застосовує такий закон, зокрема й до правовідносин, які виникли до рішення КСУ, яким положення закону визнані неконституційними, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії.

Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України