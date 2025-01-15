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IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації

19:30, 15 січня 2025
Кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації отримали кращі результати ніж кандидати-«цивілісти».
IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 січня 2025 року підбила підсумки тестування на когнітивні здібності, яке 10-15 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Успішним IQ-тестування стало для 72,5% кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації (з цивільної спеціалізації – 66,7%).

Результати наступні:

Допущено до IQ-тестування – 703 кандидати

З’явилося на тестування – 699 кандидатів

Склали тестування вдало – 507 осіб, тобто 72,5%

Склали тестування невдало – 192 кандидати, тобто 27,5%  

По днях результати наступні:

10 січня – вдало склали тестування 65,85% кандидатів, а невдало – 34,15%

13 січня – вдало склали тестування 70,4% кандидатів, а невдало – 29,6% конкурсантів

14 січня - вдало склали тестування 72,3% кандидатів, а невдало – 27,7% претендентів

15 січня – вдало склали тестування 76,25% кандидатів, а невдало – 23,75%  

Затвердження результатів та оприлюднення персональних результатів кандидатів заплановане на 20 січня.  

Зазначимо, що 410 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації будуть виконувати практичне завдання (наступний етап конкурсу) з 3 по 11 лютого.

Відповідно, 507 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної  спеціалізації будуть складати практичне завдання орієнтовно з 12 по 21 лютого.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

Зазначимо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 січня 2025 року ВККС вирішила, що на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС буде оголошено новий конкурс. Причина – жоден з 19 претендентів не зміг набрати 75% балів від максимально можливої кількості балів за етап практичного завдання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з кримінальної спеціалізації

Кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації отримали кращі результати ніж кандидати-«цивілісти».

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