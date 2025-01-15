Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників – ЗМІ

Угоду планують оголосити найближчим часом, пишуть у медіа.

Джерело фото: EPA/UPG

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Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Угоду планують оголосити найближчим часом.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб США та арабських держав.

Офіційних заяв з цього приводу ще не було.

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив існування угоди. За його словами, заручників звільнять «найближчим часом».

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