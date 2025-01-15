Лідер рок-гурту Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні – відео

Фронтмен відомого гурту Muse підтримав Україну.

Лідер британського гурту рок-гурту «Muse» Метью Белламі підтримав Україну. Він виступив з синьо-жовтою наліпкою на гітарі у своєму Instagram.

Музикант одягнувся у одяг синьо-жовтих кольорів, а на гітарі помістив наліпку у вигляді українського прапора.

«Не відступай (Won’t Stand Down) — це про те, як протистояти кривдникам на дитячому майданчику, на роботі чи будь-де — захистити себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій і зустріти негаразди з силою, впевненістю та рішучістю», — підписав відео Метью Белламі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Matt Bellamy (@mattbellamy)

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