Рада підтримала законопроект, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 12030, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні. Згідно з документом, фахівці будуть обов’язково сертифіковані. Крім того, буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.
За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках».
«Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», – зазначив він.
Крім того, акцентував Радуцький, використовувались напрацювання та досвід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.
Законопроєкт, зокрема, передбачає наступне:
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