Рада підтримала законопроект, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні

Буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 12030, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні. Згідно з документом, фахівці будуть обов’язково сертифіковані. Крім того, буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках».

«Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», – зазначив він.

Крім того, акцентував Радуцький, використовувались напрацювання та досвід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Законопроєкт, зокрема, передбачає наступне:

Чіткий розподіл обов’язків між державою, громадськими організаціями та приватним сектором, доступ до послуг на рівні громад

Єдина термінологія, стандартизація послуг, мультидисциплінарний підхід для надання високоякісних послуг із психічного здоров’я

Створення національної комісії, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я

Запровадження сертифікації фахівців, що дозволить гарантувати надання якісних послуг пацієнтам

Створення самоврядних організацій, які навчатимуть фахівців галузі.

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