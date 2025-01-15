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Рада підтримала законопроект, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні

18:55, 15 січня 2025
Буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.
Рада підтримала законопроект, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні
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Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт 12030, який врегульовує роботу психотерапевтів в Україні.  Згідно з документом, фахівці будуть обов’язково сертифіковані. Крім того, буде створена Нацкомісія, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я.

За словами народного депутата та голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках».

«Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», – зазначив він.

Крім того, акцентував Радуцький, використовувались напрацювання та досвід реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Законопроєкт, зокрема, передбачає наступне:

  • Чіткий розподіл обов’язків між державою, громадськими організаціями та приватним сектором, доступ до послуг на рівні громад
  • Єдина термінологія, стандартизація послуг, мультидисциплінарний підхід для надання високоякісних послуг із психічного здоров’я
  • Створення національної комісії, яка координуватиме надання послуги у сфері ментального здоров’я
  • Запровадження сертифікації фахівців, що дозволить гарантувати надання якісних послуг пацієнтам
  • Створення самоврядних організацій, які навчатимуть фахівців галузі.

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