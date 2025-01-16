На Львівщині затримали ділка, який за $2500 обіцяв ухилянту «потрібне» рішення експертної комісії

За гроші чоловік обіцяв ухилянту оформлення інвалідності для подальшого перетину кордону.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 54-річному місцевому мешканцю, який за грошову винагороду організував схему нелегального перетину кордону військовозобов’язаним.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, зловмисник обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності. Зокрема, фігурант запевняв «клієнта», що за його сприяння новостворена експертна комісія оцінювання повсякденного функціонування прийме позитивне рішення щодо присвоєння такого статусу. Відтак, в подальшому це надасть можливість безперешкодно на законних підставах виїхати за межі України.

«Свої послуги він оцінив у 2 500 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Ділка затримали під час одержання визначеної «плати».

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили майже 30 000 доларів США, 11 000 Євро, медичну документацію та інші речові докази.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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