На Львовщине задержали дельца, который за $2500 обещал уклонисту «нужное» решение экспертной комиссии

За деньги мужчина обещал уклонисту оформление инвалидности для дальнейшего пересечения границы.

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему местному жителю, который за денежное вознаграждение организовал схему нелегального пересечения границы военнообязанным.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, злоумышленник обещал подлежащему мобилизации мужчине помощь в оформлении группы инвалидности. В частности, фигурант уверял «клиента», что при его содействии созданная экспертная комиссия оценивания повседневного функционирования примет положительное решение о присвоении такого статуса. Следовательно, в дальнейшем это позволит беспрепятственно на законных основаниях выехать за пределы Украины.

«Свои услуги он оценил в 2500 долларов США», - заявили в прокуратуре.

Делка задержали при получении определенной «платы».

Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли около 30 000 долларов США, 11 000 Евро, медицинскую документацию и другие вещественные доказательства.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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