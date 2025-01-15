В Минздраве разъяснили порядок установления инвалидности для граждан за границей в рамках реформы МСЭК

Реформа системы медико-социальной экспертизы в Украине предполагает доступность услуг для граждан, в том числе за границей.

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Как отмечают в Министерстве здравоохранения, внедрение оценивания повседневного функционирования в Украине гарантирует доступность услуг для украинцев независимо от места их пребывания.

Следовательно, реформа системы медико-социальной экспертизы в Украине предполагает доступность услуг для граждан, в том числе за границей.

«Благодаря внедрению новых подходов к оцениванию состояния здоровья, лица, временно или постоянно находящиеся за пределами страны, смогут получить необходимую поддержку и правовую помощь», - отмечают в Минздраве.

Процедура оценивания для стран с межгосударственными соглашениями

Для граждан Украины, находящихся в государствах, с которыми заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Испания, Португалия), предусмотрен такой механизм:

Передача медицинских формуляров: уполномоченный орган страны пребывания гражданина Украины передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины.

Рассмотрение документов в Украине: Пенсионный фонд Украины направляет медицинские формуляры в Министерство здравоохранения, где они рассматриваются экспертными командами Центра оценивания функционального состояния лиц.

Перевод документов: Центр оценивания функционального состояния лиц обеспечивает проведение перевода документов на украинский язык.

Соответствие международным стандартам: медицинские документы должны соответствовать стандартам, таким как Международная классификация болезней (МКБ-10).

Формат оценивания: оценивание может проводиться заочно или с использованием телемедицины в зависимости от конкретной ситуации.

Процедура для стран без межгосударственных соглашений

Для граждан Украины, находящихся в странах, с которыми не заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении, процесс оценивания остается доступным по стандартной процедуре:

Подготовка медицинских документов: в медицинских документах должен быть указан диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), степень функциональных нарушений, данные лабораторных и функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации, обследования и т.п.). Перевод документов: документы нужно перевести на украинский язык и удостоверить правильность перевода. Согласно Закону Украины «О нотариате» за совершение нотариальных действий за границей консульскими учреждениями Украины об удостоверении правильности перевода на украинский язык документов, необходимых для направления оценки, консульский сбор не взимается. Передача документов: переведенные документы могут быть отправлены по почте или переданы врачу через технические средства электронных коммуникаций. На основании полученных медицинских документов лечащий врач сможет сформировать направление на проведение оценивания. Решение об оценивании: на основании полученных документов экспертная команда в Украине проведет оценивание повседневного функционирования, которое может состояться заочно или с использованием телемедицины.

В Минздраве отмечают, что медицинские документы, выданные в РФ или РБ, не принимаются к рассмотрению.

Также в случае сложностей с передачей документов следует обратиться в консульство или посольство Украины.

Также в Минздраве сообщили процедуру обжалования решения экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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