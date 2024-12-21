Как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки, которая заменит МСЭК

В новой системе оценки функционирования изменится формат представления документов.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что поступает много вопросов о том, какие документы нужны для прохождения оценки повседневного функционирования человека, внедряемого 1 января 2025 года.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Следовательно, в Минздраве отмечают, что в новой системе оценивания функционирования список документов будет оставаться почти неизменным, однако изменится формат их представления. Все документы врач будет передавать через электронную систему — он должен прикрепить их к делу в формате pdf или png или jpg.

Электронное направление – структурированная электронная форма, которую формирует лечащий врач в новой электронной системе. В ней содержится вся необходимая информация о состоянии здоровья и причинах для проведения оценки.

Медицинские выписки амбулаторные из стационара, выводы врача и результаты обследований.

Документы, подтверждающие причину инвалидности.

Как действовать:

Обратитесь к своему врачу. Подготовьте все необходимые документы. Врач внесет всю информацию в электронную систему и создаст направление для вас. Вы получите уведомление от медицинского учреждения о форме, времени и месте оценки. Рассмотрение пройдет в зависимости от определенного формата в назначенный день. Решение экспертной команды также придет на электронную почту или заказным письмом, и необходимая информация будет передана в органы социальной сферы.

В Минздраве подчеркивают, что все предварительно изданные ИПР будут действительны, если не нуждаются в изменениях и дополнениях.

Остальные документы, принятые решения и справки, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, также будут действующими и будут оставаться основаниями для продолжения предоставления услуг, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, отсрочок и т.д.

Если вы потеряли документы или справки МСЭК из-за боевых действий или во время переезда/эвакуации и т.д., для их восстановления следует обратиться в орган социальной защиты или территориальный орган ПФУ.

Так, в Минздраве отмечают, что сроки повторных осмотров в рамках оценивания функционирования будут четко определены.

Если у вас уже есть статус инвалидности:

повторный осмотр состоится в соответствии со сроками, установленными в предыдущем решении МСЭК.

Если инвалидность установлена ​​бессрочно:

у вас нет необходимости проходить оценку повторно.

Однако, если возникнет такая необходимость из-за ухудшения состояния здоровья, то вы можете обратиться к врачу, и он направит вас на оценку.

Если срок повторного осмотра приходится на январь-июнь 2025:

срок повторного осмотра продлен на 6 месяцев после начала проведения оценки повседневного функционирования, как и соответствующие права, выплаты и гарантии. Например, если повторный обзор был определен на 10.03.2025, то срок прохождения продлен до 30.06.2025. Чтобы пройти повторный осмотр, необходимо будет обратиться к профильному лечащему врачу, который сформирует направление на оценку. Ее будут проводить экспертные команды уже по новым правилам.

Если по уважительным причинам не смогли ранее пройти повторный осмотр в течение 2022-2024 года, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве:

повторный осмотр и оценку нужно будет пройти:

мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025;

всем остальным пациентам – до 1 апреля 2026 года.

Исключение — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);

действующие военнослужащие, сотрудники полиции и СБУ – для них статус инвалидности остается в силе на период прохождения военной службы и в течение 60 календарных дней с даты увольнения с военной службы.

Если ваши документы уже в МСЭК и назначена дата заседания в 2025 году:

в таком случае дело будет передано в определенное учреждение здравоохранения, где будут работать экспертные команды. Рассмотрение дела состоится в день, назначенный к этому МСЭК. При этом обязательно сообщат новый адрес, где состоится оценка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.