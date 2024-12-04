В Минздраве насчитали 12 преимуществ будущей цифровизированной системы, которая заменит МСЭК

Человеку не придется носить кипы справок и заполнять постоянно новые документы, отмечают в Минздраве.

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Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

По информации Министерства здравоохранения, первый этап предусматривает упрощение пути пациента, введение электронной системы вместо бумажных дел и решений, публичность аналитических данных о деятельности экспертных команд, более четкие и объективные критерии для направления и принятия решений командами. Ключевую роль в успешной реализации реформы будет играть цифровизация, которая позволит минимизировать коррупционные риски.

«Отдельная электронная система будет доступна заведениям здравоохранения бесплатно. Для входа и использования будет необходима электронная подпись от юридического лица. Для человека преимущество в том, что уже не нужно будет носить дела и кипы справок из кабинета в кабинет: передача информации в экспертные команды и между сферами здравоохранения и социальной защиты будет проходить в электронных системах, удобно и прозрачно. В течение 2025 года система будет интегрирована с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ), чтобы упростить работу для врачей и работать в рамках знакомых МИС», - отмечают в Минздраве.

Также в Министерстве объяснили, как на 1 января будут цифровизированы процессы и какие преимущества это предоставит:

Все этапы оценки будут фиксироваться в электронной системе. Система будет записывать все действия пользователей, помогать пользователям подсказками, классификаторами и проверками введенного для качества данных. Информация о деятельности команд станет прозрачной и будет освещаться на публичных аналитических панелях (дашбордах) онлайн, так что можно будет легко найти справочную информацию о доступных профилях команд в медицинских учреждениях Украины, объективно сравнить работу команд, очереди и решения, выбрать заведение, где бы человек хотел пройти оценивание. Электронная система позволит зафиксировать дело пациента и документы для оценки. То есть всегда можно будет увидеть, как менялось дело и каким было на момент оценивания, какие решения принимались какими врачами, и кто какие документы добавлял, в частности, для обжалования или проверки обоснованности решений. Это устраняет возможность подделки документов для дела задним числом. На первом этапе дела будут состоять из заполненной формы и отсканированных документов, а в будущем система будет интегрирована с другими реестрами для полноты и простоты использования. Лечащий врач любого заведения (даже без договора с НСЗУ) при наличии оснований сможет самостоятельно направлять лицо на оценивание, создав дело в электронной системе и подписав его электронной подписью для отправки в заведение, где оценивают дело экспертные команды. Получать решение и направление ЛКК больше не нужно. Потребность в доработке дела или дополнительных обследованиях также будет фиксироваться в системе с указанием четких причин и потребностей. Так что в случае необоснованных обращений по делу это будет легко проверить, а при необходимости легко изменить заведение, в которое направлено дело. Информация о статусе дела и результатах оценки, в частности принято ли дело, время и дата рассмотрения, выписка с решением, будет поступать в электронном виде лечащему врачу и пациенту. Врач будет видеть все в электронной системе, пациент будет получать информацию по указанной электронной почте. При отсутствии электронной почты пациент сможет получить информацию у своего врача, при необходимости распечатать информацию или выписку. Также при отсутствии электронного ящика пациента проинформируют почтовым письмом по адресу, указанному в направлении. Вместо постоянных составов медико-социальных комиссий для всех дел, как это было раньше, теперь под каждое дело будет случайно выбираться экспертная команда из всех доступных команд профиля в этом заведении. На каждый профиль команд в заведении будет существовать минимум две команды с разным составом врачей и ротацией. Например, травматологический профиль будут иметь минимум две разные команды. Система будет выбирать команду по соответствию диагноза и профиля, ставить в ближайшее время доступ к любой из профильных команд. В будущем команда будет формироваться каждый раз под случай, учитывая, какие врачи нужны в соответствии с основным и сопутствующим диагнозом; врачи будут выбираться именно тех специальностей, которые необходимы для компетентного оценивания каждого отдельного пациента. Оценку можно будет проводить не только очно в заведении, но и – при выполнении определенных условий и критериев – с выездом домой, дистанционно, средствами телемедицины или заочно на основе документов. Электронная система будет помогать подсказками относительно условий и критериев. Потребности в выезде или информировании пациентов по почте будут направляться отдельно, в обезличенном виде, чтобы качественно спланировать процесс оценки внутри учреждения. Пациент не будет знать, какие именно врачи и какая именно команда будет проводить оценку его повседневного функционирования, а врачи не будут знать, с каким пациентом и когда будут работать до дня самого оценивания, когда система откроет им график. Для каждого дела система будет определять председательствующего в этой оценке среди врачей команды, которые по своей специальности могут быть председательствующим в соответствии с профилем команды. При оценке электронная система позволит записать позицию каждого члена команды по каждому пункту оценки, а также результирующее решение большинства. Поэтому при необходимости можно будет проанализировать, какое обсуждение и какие позиции были у врачей экспертной команды. Решения экспертных команд после оценки будут подписываться электронной подписью каждого участника с соответствующим комментарием. Решение будет считаться принятым после подписания всеми членами команды. Когда принято решение о статусе инвалидности, продлении нетрудоспособности, назначении вспомогательных средств реабилитации, оно будет передаваться в социальную сферу в Единую информационную систему социальной сферы.

На следующих этапах, кроме интеграции с ЕСОЗ, предусматривается более глубокая синхронизация с информационными системами Минюста, Минсоцполитики, Минэкономики и Минобразования и т.д., что позволит сделать процессы поддержки людей с инвалидностью более прозрачными и оперативными, добавляют в Минздраве.

Это значит, объясняют в ведомстве, что человеку не придется носить стопки справок и других документов и заполнять постоянно новые бумажки: информация будет попадать из учреждения в учреждение автоматически.

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