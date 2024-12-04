Тамила Ташева подтвердила, что идет работать в Верховную Раду

В ближайшее время она перейдет работать в Верховную Раду Украины.

Источник фото: Тамила Ташева / Facebook

Бывшая Постоянная Представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева станет народной депутаткой Украины от партии «Голос». Об этом она сообщила на своей странице.

«В ближайшее время я перейду работать в Верховную Раду Украины. Знаю, что многие из вас, коллеги и друзья интересовались, перейду ли я работать в парламент. Не буду лукавить, решение далось очень непросто, но, в конце концов, оно принято», - отметила она.

В то же время Тамила Ташева подчеркнула, что предстоит много работы с будущими коллегами из «Голоса».

«Переход в парламент не изменит моего отношения к Президенту, я всегда буду считать себя частью его команды и буду благодарна за годы работы и то, что благодаря его личной позиции мы смогли многое сделать для Крыма», - отметила она.

Напомним, что Тамилу Ташеву уволили с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

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