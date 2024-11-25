Постоянную представительницу Президента в Крыму Тамилу Ташеву признали избранной нардепкой от партии «Голос»

ЦИК признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой.

Центральная избирательная комиссия признала Тамилу Ташеву избранной народной депутаткой от партии «Голос» после отказа Ивана Примаченко от мандата.

«Иван Примаченко, который был признан избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос", подал заявление об отказе от депутатского мандата. ЦИК рассмотрела документ и признала Ивана Примаченко таким, который не получил депутатского мандата», - сообщает ЦИК.

В то же время, Тамилу Ташеву признали следующей по очередности.

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