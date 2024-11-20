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Іван Примаченко відмовився від мандата у Верховній Раді

20:33, 20 листопада 2024
Іван Примаченко відмовився працювати у Верховній Раді.
Іван Примаченко відмовився від мандата у Верховній Раді
фото: Facebook/Іван Примаченко
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Співзасновник освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко відмовився від мандата у Верховній Раді. Про це розповів він у Facebook. 

Раніше ЦВК визнала Примаченка обраним народним депутатом.

"Нещодавно в ЗМІ промайнула новина про те, що ЦВК визнало мене народним депутатом. Зваживши де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році", — написав Примаченко.

Він додав, що праця парламенту надзвичайно важлива.

Але на даний момент він відчуває, що з його сторони було би безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які перебувають на вирішальному етапі свого життєвого циклу.

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Верховна Рада України депутат

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