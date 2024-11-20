Иван Примаченко отказался работать в Верховной Раде.

Соучредитель образовательной онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко отказался от мандата в Верховной Раде. Об этом рассказал он в Facebook.

Ранее ЦИК признал Примаченко избранным народным депутатом.

"Недавно в СМИ мелькнула новость о том, что ЦИК признал меня народным депутатом. Взвесив где смогу принести больше пользы, я решил оставаться CEO Prometheus в котором мы сейчас напряженно работаем над целым рядом стратегических образовательных проектов для военных, бизнесов, людей, пострадавших от войны, медиков, педагогов и инициатив поддержки восстановления, которые совокупно должны охватить два миллиона слушателей в 2025 году", - написал Примаченко.

Он добавил, что работа парламента чрезвычайно важна.

Но сейчас он чувствует, что с его стороны было бы безответственно покинуть работу над целым рядом стратегических программ Prometheus, находящихся на решающем этапе своего жизненного цикла.

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