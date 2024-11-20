Глава Пентагона Остин объяснил, почему США решили поставить Украине противопехотные мины

Ллойд Остин заявил, что решение США предоставить Украине противопехотные мины вызвано изменением тактики России на передовой.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Украине будут предоставлены противопехотные мины. Он отметил, что такое решение обусловлено изменениями в тактике российских сил на фронте. Об этом сообщает CNN.

«Поскольку россияне не добились успеха в своих боевых действиях, они немного изменили свою тактику. Они больше не идут механизированными силами. Они наступают пешими силами, способными близко подойти и проложить путь для механизированных сил», – объяснил Остин.

Поэтому, добавил он, ВСУ необходимо вооружение, которое может помочь замедлить эти усилия.

США ожидают, что Украина будет использовать противопехотные мины для укрепления оборонных линий на своей территории, а не в качестве наступательного потенциала в России.

​США также получили заверения, что Украина сделает все возможное для уменьшения рисков для мирных жителей во время использования мин.

Ранее мы писали, что Джо Байден позволил поставлять Украине самоуничтожающиеся противопехотные мины.

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