Пентагон считает, что мины – это один из самых полезных шагов, которые могут сделать США сейчас.

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине американских противопехотных мин с целью укрепления ее защиты от наступления российских оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

Указывается, что администрация Джо Байдена «глубоко озабочена» штурмами России на фронте в Украине в последние недели и видит настоятельную потребность притупить прогресс оккупантов. Пентагон считает, что мины – это один из самых полезных шагов, которые могут сделать США сейчас.

Тип противопехотных мин, которые получит Украина, называют «неустойчивым», потому что мины самоуничтожаются или теряют заряд батареи в течение нескольких дней или недель, уменьшая опасность для гражданских.

Издание отмечает, что Вашингтон не хотел давать Украине противопехотные мины раньше из-за «неприемлемого высокого риска для гражданского населения». Беспокойство выражать как внутри Белого дома США, так и со стороны организаций контроля над вооружением.

Украинский чиновник на условиях анонимности приветствовал такое решение США со словами: «Россия все равно использует их».

Собеседники издания подчеркнули, что украинская сторона обязалась не устанавливать эти мины в густонаселенных районах.

«Россия атакует украинские позиции на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые несут. Следовательно, украинцы, очевидно, понесут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Эти мины были созданы специально для борьбы с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне», - сказал чиновник.

По словам чиновника, использование мин будет ограничено территорией Украины. Вероятно, ими воспользуются на востоке страны, ведь кафиры добились значительных успехов именно в Донецкой области, продемонстрировав быстрые темпы захвата территории. ВСУ было тяжело выстраивать прочные оборонительные линии на фоне вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп россиян.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Британия после информации о разрешении Украины бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.

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