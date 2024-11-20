Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Джо Байден разрешил поставлять Украине самоуничтожающиеся противопехотные мины

08:48, 20 ноября 2024
Пентагон считает, что мины – это один из самых полезных шагов, которые могут сделать США сейчас.
Джо Байден разрешил поставлять Украине самоуничтожающиеся противопехотные мины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине американских противопехотных мин с целью укрепления ее защиты от наступления российских оккупантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

Указывается, что администрация Джо Байдена «глубоко озабочена» штурмами России на фронте в Украине в последние недели и видит настоятельную потребность притупить прогресс оккупантов. Пентагон считает, что мины – это один из самых полезных шагов, которые могут сделать США сейчас.

Тип противопехотных мин, которые получит Украина, называют «неустойчивым», потому что мины самоуничтожаются или теряют заряд батареи в течение нескольких дней или недель, уменьшая опасность для гражданских.

Издание отмечает, что Вашингтон не хотел давать Украине противопехотные мины раньше из-за «неприемлемого высокого риска для гражданского населения». Беспокойство выражать как внутри Белого дома США, так и со стороны организаций контроля над вооружением.

Украинский чиновник на условиях анонимности приветствовал такое решение США со словами: «Россия все равно использует их».

Собеседники издания подчеркнули, что украинская сторона обязалась не устанавливать эти мины в густонаселенных районах.

«Россия атакует украинские позиции на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые несут. Следовательно, украинцы, очевидно, понесут потери, и все больше городов и поселков рискуют упасть. Эти мины были созданы специально для борьбы с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне», - сказал чиновник.

По словам чиновника, использование мин будет ограничено территорией Украины. Вероятно, ими воспользуются на востоке страны, ведь кафиры добились значительных успехов именно в Донецкой области, продемонстрировав быстрые темпы захвата территории. ВСУ было тяжело выстраивать прочные оборонительные линии на фоне вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп россиян.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Британия после информации о разрешении Украины бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский предложил определить четкую процедуру принятия решений по принудительному отчуждению и изъятию имущества в условиях военного положения

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о запрете обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе, в то же время предлагает определить четкую и последовательную процедуру принятия решений по принудительному отчуждению или изъятию имущества в условиях военного положения.

В закон о бюджете внесли норму о доплате судьям местных судов 10,5 тысячи грн, но она не заработает без отдельного закона

Закон о бюджете предусматривает возможность доплаты судьям первой инстанции, однако для этого нужно будет принять отдельный закон.

В госбюджете 2025 возрастут расходы на антикоррупционные органы

Финальная редакция закона о бюджете 2025 года предусматривает рост расходов на НАБУ, НАПК, ВАКС и САП.

Еврокомиссия констатировала рост угроз и преследования журналистов в Украине: как бездействие прокуратуры угрожает вступлению в ЕС

Бездействие прокуратуры и в частности Офиса Генпрокурора в вопросе расследования давления правоохранителей на редакции медиа напрямую угрожает переговорам Украины о вступлении в ЕС.

МВФ ожидает, что Украина ускорится с назначением руководителей Бюро экономической безопасности и Таможенной службы с участием международных экспертов

Украина должна создать Высший суд по публично-правовым спорам с участием международных экспертов, а также назначить руководство БЭБ и Государственной таможенной службы с участием международных экспертов, чтобы получить деньги от МВФ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва