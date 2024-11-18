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У Лондоні та Парижі не змогли підтвердити дозвіл Києву на удари ракетами Storm Shadow по Росії

10:32, 18 листопада 2024
Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow утримуються від коментарів.
У Лондоні та Парижі не змогли підтвердити дозвіл Києву на удари ракетами Storm Shadow по Росії
Фото з відкритих джерел
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Напередодні французьке видання Le Figaro повідомило, що Франція та Велика Британія дозволили Україні використовувати свої ракети SCALP/Storm Shadow для нанесення ударів по російській території. Це сталося одразу після того, як вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Згодом видання Le Figaro змінило текст повідомлення: «У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року».

Сам текст публікації видання присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території Росії за допомогою американських ракет ATACMS.

За даними британського видання Sky News, в уряді Великої Британії заявляють про повну підтримку України, однак утримуються від коментарів щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по Росії.

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США Франція Велика Британія

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