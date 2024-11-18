Обрано голову Комінтернівського районного суду міста Харкова

Суд очолила Олена Курганникова.

Комінтернівський районний суд міста Харкова повідомляє, що рішенням зборів суддів на посаду голови судової установи обран Олену Курганникову з 18 листопада 2024 року строком на 3 роки.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.