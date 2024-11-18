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Обрано голову Комінтернівського районного суду міста Харкова

12:20, 18 листопада 2024
Суд очолила Олена Курганникова.
Обрано голову Комінтернівського районного суду міста Харкова
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Комінтернівський районний суд міста Харкова повідомляє, що рішенням зборів суддів на посаду голови судової установи обран Олену Курганникову з 18 листопада 2024 року строком на 3 роки. 

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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суд суддя Харків

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