У Києві збільшився попит на нові легкові авто порівняно з минулим роком

За місяць у столиці придбали 2134 авто, що на 7% більше, ніж торік.

Джерело фото: Mehmet Talha Onuk / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні став Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Як зазначається, вищенаведені регіональні ринки забезпечили 63% жовтневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць у столиці придбали – 2134 авто (на 7% більше, ніж торік).

На Київщині було зареєстровано – 513 одиниць (+6%).

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 458 автомобілів (-6%).

В Одеській області – 302 транспортних засоби (-2%), а на на Львівщині – 268 (-1%).

Бестселером жовтня на ринку нових авто Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської області був RENAULT Duster. Водночас на Львівщині лідерська позиція належала кросоверу – TOYOTA RAV-4.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.