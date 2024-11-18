Німеччина готує масові поставки дронів-камікадзе Helsing для України — їх називають «міні-Таурусами»

Вони мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

Німеччина, ймовірно, незабаром розпочне поставку Україні дронів-камікадзе Helsing, оснащених технологіями штучного інтелекту. Їх називають «міні-Таурусами». Про це повідомляє Bild з посиланням на свої джерела.

Безпілотники Helsing оснащені технологіями штучного інтелекту, що надають їм вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Їх порівнюють з ракетами Taurus.

Відомо, що всього у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кількасот на місяць.

Окремі прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.

Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому «орієнтуватися» на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть у складних погодних умов чи «випаленої землі», а також впливу засобів РЕБ. Коли безпілотник ідентифікував ціль і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв’язок буде втрачено.

Видання вказує, що дальність польоту нібито в чотири рази більша, ніж типових українських дронів-камікадзе. Водночас вони суттєво дешевші, аніж американські Switchblade та російські «Зали» і «Лансети».

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що «дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених технологіями штучного інтелекту, вже починається» та що Україна зможе використовувати їх проти важливих ворожих цілей, як командні пункти.

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