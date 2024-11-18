Германия готовит массовые поставки дронов-камикадзе Helsing для Украины – их называют «мини-Таурусами»

Они обладают высокой автономностью в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Германия, вероятно, в скором времени начнет поставку Украине дронов-камикадзе Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта. Их называют «мини-таурусами». Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники.

Беспилотники Helsing оснащены технологиями искусственного интеллекта, которые придают им более высокую автономность в условиях действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Их сравнивают с ракетами Taurus.

Известно, что всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц.

Отдельные прототипы якобы уже испытываются и усовершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Особенностью беспилотника является современное программное обеспечение, которое помогает ему «ориентироваться» на местности по многим маркерам и лететь в цель даже в сложных погодных условиях или «выжженной земле», а также влиянию средств РЭБ. Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил ее, он дальше способен произвести поражение автономно, даже если связь будет потеряна.

Издание указывает, что дальность полета якобы в четыре раза больше, чем типичных украинских дронов-камикадзе. В то же время они значительно дешевле, чем американские Switchblade и российские «Залы» и «Лансеты».

Министр обороны Борис Писториус отметил, что «очень рад тому, что снабжение этих дронов, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, уже начинается» и что Украина сможет использовать их против важных враждебных целей, как командные пункты.

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