В Киеве увеличился спрос на новые легковые авто по сравнению с прошлым годом

За месяц в столице приобрели 2134 авто, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Источник фото: Mehmet Talha Onuk / Unsplash

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Об этом пишут в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Как отмечается, вышеприведенные региональные рынки обеспечили 63% октябрьских продаж новых легковушек.

В частности, за месяц в столице приобрели – 2134 авто (на 7% больше, чем в прошлом году).

В Киевской области было зарегистрировано – 513 единиц (+6%).

Регистрацию Днепропетровщины получили 458 автомобилей (-6%).

В Одесской области – 302 транспортных средства (-2%), а на Львовщине – 268 (-1%).

Бестселлером октября на рынке новых авто Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской области был RENAULT Duster. В то же время на Львовщине лидерская позиция принадлежала кроссоверу – TOYOTA RAV-4.

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