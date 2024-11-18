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Избран председатель Коминтерновского районного суда города Харькова

12:20, 18 ноября 2024
Суд возглавила Елена Курганникова.
Избран председатель Коминтерновского районного суда города Харькова
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Коминтерновский районный суд города Харькова сообщает, что решением собрания судей на должность председателя судебного учреждения избрана Елена Курганникова с 18 ноября 2024 года сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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суд судья Харьков

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