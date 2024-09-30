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Избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда

18:02, 30 сентября 2024
Председателем суда был избран Виталий Девляшевский.
Избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда
Фото: ifa.court.gov.ua
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В понедельник, 30 сентября, в Ивано-Франковском апелляционном суде состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда.

Председателем суда был избран Виталий Девляшевский.

У суде напомнили, 30 сентября 2021 Виталий Девляшевский был избран заместителем председателя апелляционного суда Богдана Гриновецкого.

Высший совет правосудия 24 сентября 2024 удовлетворил заявление Богдана Гриновецкого об увольнении в отставку.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» срок исполнения обязанностей администрирующих судей – три года. Выборы председателя суда и заместителя председателя суда проходят на собрании судей путем тайного голосования.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Еще мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

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