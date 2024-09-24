Одразу двоє голів апеляційних судів звільнилися у відставку

Богдан Гриновецький та Валерій Бєлка завершили кар’єру суддів.

Судді Валерій Бєлка та Богдан Гриновецький

Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року звільнила у відставку двох голів апеляційних судів.

Рада правосуддя задовольнила заяву про звільнення у відставку судді Івано-Франківського апеляційного суду Богдана Гриновецького, а також заяву про звільнення у відставку судді Запорізького апеляційного суду Валерія Бєлки.

Зазначимо, що Богдан Гриновецький розпочав кар’єру судді ще у 1987 році. Стаж роботи на посади судді – більше 37 років.

Валерій Бєлка також розпочав кар’єру судді у 1987 році. Стаж роботи на посади судді – більше 37 років.