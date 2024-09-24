Одразу двоє голів апеляційних судів звільнилися у відставку

Вища рада правосуддя 24 вересня 2024 року звільнила у відставку двох голів апеляційних судів.
Рада правосуддя задовольнила заяву про звільнення у відставку судді Івано-Франківського апеляційного суду Богдана Гриновецького, а також заяву про звільнення у відставку судді Запорізького апеляційного суду Валерія Бєлки.
Зазначимо, що Богдан Гриновецький розпочав кар’єру судді ще у 1987 році. Стаж роботи на посади судді – більше 37 років.
Валерій Бєлка також розпочав кар’єру судді у 1987 році. Стаж роботи на посади судді – більше 37 років.
Автор: В’ячеслав Хрипун
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.