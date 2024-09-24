Сразу два председателя апелляционных судов уволились в отставку

Богдан Гриновецкий и Валерий Белка завершили карьеру судей.

Судьи Валерий Белка и Богдан Гриновецкий

Высший совет правосудия 24 сентября 2024 года уволил в отставку двух председателей апелляционных судов.

Совет правосудия удовлетворил заявление об увольнении в отставку судьи Ивано-Франковского апелляционного суда Богдана Гриновецкого, а также заявление об увольнении в отставку судьи Запорожского апелляционного суда Валерия Белки.

Отметим, что Богдан Гриновецкий начал карьеру судьи еще в 1987 году. Стаж работы на должности судьи – более 37 лет.

Валерий Белка также начал карьеру судьи в 1987 году. Стаж работы на должности судьи – более 37 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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