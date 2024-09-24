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В Украине реформируют старшую школу — обучение после 9 класса разделят на академическое и профессиональное

11:05, 24 сентября 2024
Старшеклассников ожидают существенные изменения относительно дальнейшего обучения.
В Украине реформируют старшую школу — обучение после 9 класса разделят на академическое и профессиональное
Фото: vseosvita.ua
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Министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил, что МОН готовит изменения для старшеклассников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы стремимся к тому, чтобы с 2027 года старшая школа коренным образом изменилась. Прежде всего, ценностно. Поэтому в основу изменений закладываем две основные ценности — свободу и ответственность», - написал он.

Министр отметил, что девятиклассники самостоятельно будут выбирать, как они хотят учиться в старшей школе – это то, что было заложено в философию всей реформы, и это то, чего хотят сами дети.

По словам вице-премьер-министра – министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, обучение после 9 класса поделится на 2 направления: академическое и профессиональное.

Первый – для тех, кто собирается поступать в заведения высшего образования, а второй для тех, кто предпочел бы получить навыки, которые помогут начать работать.

Для академического, по словам вице-премьера, обучение будет проходить в отдельных крупных лицеях, где учащиеся будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля. К примеру, ученик по физическому сможет изучать музыку или искусство, а ученик по филологическому — физику в жизни или теорию появления вселенной.

Школьники продолжат изучать базовые предметы, но реформа должна дать гибкость в выборе дополнительных дисциплин и отдельных курсов. У учащихся будет время подготовиться к поступлению в ЗВО и узнать больше о будущей профессии.

«Профессиональное направление позволит учащимся развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты будут практически овладевать профессией, а также будут изучать предметы, непосредственно связанные с будущей специальностью. После окончания учебы будет возможность сразу выйти на рынок труда с реальными навыками или продолжить обучение в заведении высшего образования», – добавил Федоров.

В 2025 году реформа стартует в пилотных лицеях, далее ее будут масштабировать на другие учебные заведения. А с 2027-го школьники 10-12 классов будут выбирать профиль в зависимости от интересов.

 

Ранее Оксен Лисовый объяснил, для чего старшеклассникам в Украине учиться на год дольше – 12 классов.

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