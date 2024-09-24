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Минюст США готовит антимонопольный иск против Visa

13:47, 24 сентября 2024
Visa обвинения в антиконкурентном поведении.
Минюст США готовит антимонопольный иск против Visa
Источник фото: PaySpace Magazine
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Министерство юстиции США планирует подать антимонопольный иск против компании Visa, обвиняя ее в антиконкурентном поведении. Как сообщает Financial Times, федеральные прокуроры намерены подать иск во вторник.

Этот шаг является результатом многолетнего расследования практик Visa, которое началось после запроса антимонопольного управления Минюста относительно возможных нарушений законодательства, запрещающего антиконкурентные сделки и монополистическое поведение. Основное внимание расследования сосредоточено на бизнесе дебетовых карт Visa в США и конкуренции с другими платежными системами.

В 2021 году компания Visa сообщила, что получила запрос на информацию от Минюста, а в прошлом году федеральные прокуроры обратились за дополнительными документами. Visa отметила, что сотрудничает с расследованием и утверждает, что ее практики в сфере дебетовых карт соответствуют действующему законодательству.

На фоне этих новостей акции Visa снизились почти на 2% после завершения торгов. Еще не известно, будет ли предметом иска те сферы деятельности, которые Visa ранее раскрывала.

Антимонопольные органы также изучают деятельность конкурентов Visa. В прошлом году компания Mastercard заключила соглашение с Федеральной торговой комиссией США, урегулировав обвинения в незаконном принуждении продавцов использовать свою платежную сеть для обработки дебетовых платежей. В начале этого года Visa и Mastercard согласились снизить комиссии за транзакции, взимаемые с ритейлеров, в рамках соглашения, которое, по словам продавцов, могло бы сэкономить им $30 миллиардов за пять лет, однако суд позже отклонил это соглашение.

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